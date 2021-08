Taliban v Kábule nepúšťa do úradov Afgancov, ktorí sa vracajú do práce

Bojovníci Talibanu pózujú počas hliadkovania na ulici v Kábule. Foto: TASR/AP

Kábul 21. augusta (TASR) - Afganským vládnym zamestnancom v Kábule zabránili v sobotu militanti z hnutia Taliban vrátiť sa do práce, bol to pritom prvý deň pracovného týždňa. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Odvtedy, čo radikálne islamistické hnutie pred šiestimi dňami prevzalo moc v Afganistane, sú vládne budovy, banky, pasové oddelenia, školy a univerzity väčšinou stále zatvorené.Posledných niekoľko dní funguje iba malý počet súkromných telekomunikačných spoločnosti.opísal situáciu vládny zamestnanec Hamdulláh.dodal.Taliban po stiahnutí amerických a zahraničných síl z Afganistanu nečakane rýchlo obsadil metropolu Kábul a prevzal moc. Taký náhly vývoj situácie ohromil svet.V chaose po páde afganskej vlády je jednou z hlavných obáv Afgancov to, či budú ďalej dostávať plat.Väčšina ciest v hlavnom meste Kábul bola do veľkej miery prázdna, keďže Taliban má na nich rozmiestnené kontrolné stanovištia a militanti tam hliadkujú.Cesty vedúce k ministerstvu zahraničných vecí v center Kábulu boli takisto uzatvorené, uviedol pre AFP zamestnanec ministerstva.povedal zamestnanec pod podmienkou zachovania anonymity.dodal.Zatvorený bol aj devízový trh, keďže čakal na inštrukcie od centrálnej banky, uviedli obchodníci.Ďalší zamestnanec mestskej radnice v Kábule vyhlásil, že bol sklamaný, že Taliban neotvoril úrady.dodal.Zamestnanci ministerstva pre obnovu vidieka v Kábule však mohli vojsť do budovy, keď sa preukázali dokladom totožnosti, informoval jeden zamestnanec.