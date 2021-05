Taliban varoval USA pred zriadením nových základní v regióne

Kábul 26. mája (TASR) - Afganské radikálne hnutie Taliban v stredu varovalo odchádzajúcu armádu USA pred zriadením nových základní v tomto regióne a Pakistan sa zaviazal, že nepovolí žiadne americké základne na svojom území. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Pakistan takisto vyhlásil, že útoky dronmi z pakistanského územia tiež neprichádzajú do úvahy.



Tieto vyhlásenia prišli počas šíriacich sa špekulácií, že Spojené štáty, ktoré sťahujú svojich posledných 2500 – 3500 vojakov z Afganistanu, majú záujem o neďaleké miesto, odkiaľ by podnikali útoky proti militantným cieľom.



Varovanie prišlo aj počas zvýšeného úsilia o odštartovanie zastavených mierových rozhovorov medzi afganskou vládou a Talibanom, pravdepodobne v Turecku.



Pakistan aj blízkovýchodný štát Katar naliehajú na Taliban, aby sa na týchto rozhovoroch zúčastnil. Rozhovory pod záštitou OSN sa mali v Turecku konať aj minulý mesiac, ale Taliban na ne odmietol prísť.



Medzitým pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší v utorok v pakistanskom Senáte povedal, že krajina nepovolí americké základne na svojom území. "Zabudnite na minulosť, a chcem povedať Pakistancom, že premiér Imrán Chán nepovolí žiadne americké základne, kým je pri moci," zdôraznil.



Po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001 Pakistan sprístupnil svoje letecké základne koalícii vedenej Američanmi, aby jej pomohol chytiť v Afganistane páchateľov útokov z teroristickej siete al-Káida a zosadiť vládcov z fundamentalistického hnutia Taliban, ktorí páchateľom poskytli útočisko.



Prezident USA Joe Biden vo svojom aprílovom oznámení o ukončení "večnej vojny" uviedol, že Washington bude žiadať od afganskej vlády a Talibanu dodržiavanie záväzkov – teda že zaistia, aby Afganistan nebol znovu využívaný pre útoky na americké územie alebo na jeho spojencov.



"Nespustíme oči z teroristickej hrozby," povedal Biden. "Zreorganizujeme naše protiteroristické možnosti a podstatnú časť hmotného vybavenia v regióne, aby sme mohli zabrániť znovuobjaveniu teroristickej hrozby voči našej domovine," upozornil.



USA, spolu s približne 7000 príslušníkmi síl NATO, odídu z Afganistanu najneskôr do 11. septembra. Vo vyhlásení zo začiatku tohto týždňa americké centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že dokončilo okolo 25 percent z tohto odsunu vojakov. Logistika sťahovania je nesmierne náročná a podľa CENTCOM-u odchádzajúci vojaci už zbalili vojenské vybavenie do 160 nákladných lietadiel C-17 a poslali ho späť do Ameriky.



Taliban vo vyhlásení varoval susedné krajiny, aby nepovolili na svojom území prítomnosť amerických vojakov. Podľa Talibanu "by to bola veľká historická chyba a hanba a Boh takýto krok zakazuje".