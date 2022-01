Talibanský úrad: Výbuch vo východnom Afganistane neprežilo deväť detí

Kábul 10. januára (TASR) - Výbuch vo východnom Afganistane neďaleko hranice s Pakistanom usmrtil v pondelok deväť detí a zranil ďalšie štyri. Oznámil to úrad guvernéra vymenovaného hnutím Taliban, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AP.



V oznámení úradu guvernéra sa uvádzalo, že explózia nastala v okrese Lalopar vo východnej provincii Nangarhár, keď vozík predávajúci potravinové výrobky narazil na starý, nevybuchnutý mínometný granát. Ďalšie podrobnosti nie sú dostupné.



V provincii má základňu teroristická organizácia Islamský štát (IS). Tá je rivalom extrémistického hnutia Taliban a od polovice augusta podnikla už niekoľko útokov proti týmto novým vládcom Afganistanu. Taliban sa dostal k moci v lete, po stiahnutí amerických a zahraničných vojakov z krajiny.



IS v Afganistane operuje od roku 2014 a podnikol už desiatky strašných útokov, pripomína AP. Väčšinu z nich často mieril proti afganskej menšine šiitských moslimov.



Afganistan patrí ku krajinám s najväčším počtom nevybuchnutých pozemných mín a ďalšej munície, ktoré zostali na afganskom území po desaťročiach vojny a konfliktu. Keď táto munícia exploduje, obeťami sú často deti.