Taliban vyhodil do vzduchu sochu niekdajšieho vodcu šiitských milícií

Kábul 18. augusta (TASR) - Príslušníci militantného hnutia Taliban vyhodili v afganskom meste Bámján do vzduchu sochu lídra šiitských milícií Abdala Alího Mazárího, ktorý proti nim bojoval v občianskej vojne v 90. rokoch 20. storočia. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na fotografie na sociálnych sieťach.



Talibovia Mazárího zavraždili v roku 1995, rok predtým, než v Afganistane prevzali moc od vojenských veliteľov. Mazárí patril k etnickej skupine Hazárov, šiitov, ktorí boli počas predošlej vlády Talibanu – fundamentalistických sunnitov – v rokoch 1996–2001 prenasledovaní. Mazárí bol v roku 2016 vyhlásený za mučeníka.



"Nie sme si istí, kto (Mazárího) sochu vyhodil do vzduchu, ale prítomné sú tu rôzne skupiny Talibanu vrátane takých... čo sú známi svojou brutalitou," citovala agentúra AFP jedného z miestnych obyvateľov, ktorý si neželal byť menovaný. Ďalšia z tamojších rezidentiek uviedla, že skupina bojovníkov Talibanu použila v utorok na zničenie sochy ručný protitankový granát. Dodala, že ľudia sú z toho nešťastní a vystrašení.



Taliban v roku 1995 uviedol, že Mazárí bol zabitý v prestrelke na palube vrtuľníka, ktorý ho spolu s ďalšími väzňami prevážal do Kandaháru, niekdajšieho de facto hlavného mesta Islamského emirátu Afganistan ovládaného Talibanom. Hovorca Talibanu vtedy uviedol, že Mazárí zabil puškou kalašnikov, ktorú vzal strážcovi, šiestich bojovníkov Talibanu ešte predtým, než sám prišiel o život.



Taliban v roku 2001 v provincii Bámján vyhodil do vzduchu i dve obrovské 1500-ročné sochy stojaceho Budhu vytesané do skaly, ktoré podľa nich porušovali islamský zákaz modloslužobníctva.



Hnutie Taliban sa v Afganistane dostalo opäť k moci počas uplynulého víkendu, 20 rokov po tom, čo jeho vládu zosadili Spojené štáty po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.