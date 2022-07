Taliban vykopal auto svojho zakladateľa; chce ho vystaviť v múzeu

Kandahár 7. júla (TASR) - Auto, v ktorom z Kandaháru ušiel zakladateľ a vodca militantného hnutia Taliban mulla Muhammad Umar, po 20 rokoch vykopali zo zeme. Bude vystavené v kábulskom národnom múzeu. Vo štvrtok o tom informovali afganské úrady, píše agentúra AFP.



Bielu Toyotu Corollu dal v roku 2001 zakopať do záhrady na východe Afganistanu bývalý talibanský predstaviteľ Abdal Džábir Umarí, ktorý tento týždeň nariadil jej opätovné vykopanie.



"Toto auto bolo zakopané na Umarovu pamiatku, aby sa nestratilo," uviedol Rahmatulláh Hamad, kultúrny a informačný riaditeľ afganskej provincie Zábul. Dodal, že auto je stále vo veľmi dobrom stave a poškodenú má len prednú časť.



Taliban plánuje vozidlo vystaviť v národnom múzeu v Kábule ako "dôležitý historický monument", vyhlásil Hamad.



Islamské militantné hnutie Taliban založil v afganskom Kandaháre Muhammad Umar – známy ako mulla Umar – v roku 1966 po krvavej občianskej vojne. Umar v krajine okamžite nariadil dodržiavanie prísnych pravidiel v súlade s islamským právom šaría.



Mulla Umar sa musel skrývať po tom, čo na Afganistan podnikli nálety spojenci USA. Urobili tak v reakcii na to, že Afganistan im po útokoch na Svetové odchodné centrum (WTC) z 11. septembra 2001 odmietol vydať Usámu bin Ládina. Ten stál za útokmi spolu s teroristickou organizáciou al-Káida.



Talibanskí predstavitelia tento týždeň oznámili, že Umar unikol z Kandaháru v bielej Toyote Corolle. Zomrel v roku 2013, no informácie o jeho smrti na verejnosť prenikli až o niekoľko rokov neskôr.