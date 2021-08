Taliban vymenoval prvých predstaviteľov svojej dočasnej vlády

Kábul 24. augusta (TASR) - Afganské fundamentalistické hnutie Taliban vymenovalo v utorok prvých predstaviteľov svojej novej dočasnej vlády po tom, čo v polovici augusta ovládlo väčšinu krajiny vrátane hlavného mesta Kábul. Informovala o tom afganská tlačová agentúra Pajhwok.



Úradujúci ministrom vnútra sa stal Sadr Ibráhím, ktorý je členom Talibanu najmenej od 90. rokov minulého storočia, keď zastával funkciu veliteľa letectva. Ministerstvo financií podľa denníka The Guardian dočasne povedie Gul Ágha a prechodným ministrom spravodajských služieb sa stal predstaviteľ vystupujúci pod menom Nadžíbulláh.



Taliban zároveň vymenoval guvernéra provincie Kábul, stal sa nim mulla Širín. Starostom rovnomenného hlavného mesta sa stal Hamdulláh Nomání. Hnutie údajne vymenovalo aj ministra školstva, informuje agentúra TASS.



Taliban po rýchlej ofenzíve prevzal moc v Afganistane v polovici augusta a USA a ich spojenci sa naliehavo snažia evakuovať desaťtisíce ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.



Európska únia a Británia tvrdia, že do tohto termínu nebude možné dostať z krajiny všetkých, ktorí majú byť evakuovaní. Biden je tak pod tlakom na predĺženie tejto lehoty. Taliban však varoval, že by to malo svoje "dôsledky".