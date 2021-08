Bývalý väzeň z Guantanáma bude ministrom obrany vo vláde Talibanu

Kábul 25. augusta (TASR) - Bývalý väzeň z Guantánama Abdul Kajjúm Zákir sa stal ministrom obrany v dočasnej vláde militantného hnutia Taliban, ktoré v polovici augusta ovládlo väčšinu územia Afganistanu vrátane hlavného mesta Kábul. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Zákira zajali americkí vojaci, ktorí podnikli inváziu do Afganistanu po teroristických útokoch na USA 11. septembra 2001. Až do roku 2007 bol umiestnený vo väznici na americkej základni Guantánamo na Kube. Neskôr bol prepustený a odovzdaný afganskej vláde.



Taliban tento týždeň oznámil mená viacerých predstaviteľov dočasnej vlády, vrátane ministra vnútra, ktorým sa stal Sadr Ibráhím zastávajúci v 90. rokoch funkciu veliteľa letectva, či ministra financií, ktorým sa dočasne stal Gul Ágha. Prechodným ministrom tajných služieb sa stal predstaviteľ vystupujúci pod menom Nadžíbulláh. Taliban zároveň vymenoval guvernéra provincie Kábul, stal sa nim mulla Širín. Starostom rovnomenného hlavného mesta sa stal Hamdulláh Nomání. Hnutie údajne vymenovalo aj ministra školstva, informovala v utorok agentúra TASS.



Ako uvádza agentúra Reuters, jeden z predstaviteľov Talibanu zastávajúci funkciu vysoko postaveného politického stratéga uviedol, že ďalší guvernéri provincií budú vybraní spomedzi najskúsenejších veliteľov, ktorí bojovali v dve desaťročia trvajúcom konflikte.



Podľa niektorých expertov ďalšie osoby menované do vládnych pozícií sú väčšinou velitelia Talibanu z južných provincií Helmand a Kandahár. "Sú to známe mená," uviedla Ashley Jacksonová z think-tanku Overseas Development Institute (ODI). Taliban podľa nej pri obsadzovaní vládnych postov "nekladie dôraz na rôznorodosť a ani nepreukazuje túžbu po civilnej vláde". Viacero predstaviteľov Talibanu totiž avizovalo snahu o vytvorenie inkluzívnej vlády s účasťou všetkých etnických skupín.