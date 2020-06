Taliban za týždeň zabil 291 príslušníkov afganských bezpečnostných síl

Kábul 22. júna (TASR) - Takmer 300 príslušníkov afganských bezpečnostných síl zahynulo za uplynulý týždeň pri útokoch militantného hnutia Taliban. Uviedol to v pondelok hovorca afganskej Rady národnej bezpečnosti Džavíd Fajsal, na ktorého sa odvolala agentúra AFP.



Podľa Fajsala je Taliban za uplynulý týždeň zodpovedný za 422 útokov v 32 provinciách, pri ktorých zahynulo 291 príslušníkov bezpečnostných síl a ďalších 550 utrpelo zranenia.



Hovorca tiež dodal, že to bol "najsmrteľnejší" týždeň za 19 rokov konfliktu v krajine. Obvinil militantov, že zintenzívnili útoky pred plánovanými mierovými rokovaniami, ktoré by mohli ukončiť vojnu v Afganistane.



Taliban však obvinenia z toľkého počtu obetí odmieta. "Minulý týždeň sme síce podnikli nejaké útoky, väčšina z nich však bola ako obrana," povedal pre AFP hovorca hnutia Zabihulláh Mudžáhid a dodal, že "cieľom nepriateľa je ohroziť mierový proces vydaním takýchto falošných správ".



Mierové rokovania by mali začať po dokončení výmeny väzňov medzi bojujúcimi stranami. Na slobodu sa by sa malo dostať približne 5000 príslušníkov Talibanu výmenou za 1000 zajatcov, ktorých zadržiavajú militanti.



Vláda v Kábule zatiaľ pustila na slobodu okolo 3000 členov hnutia s prísľubom, že ostatní budú čoskoro nasledovať. Taliban uviedol, že hneď po prepustení všetkých 5000 väzňov je pripravený začať s rokovaniami.