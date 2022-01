Taliban zadržal desiatky ľudí za pokus o nelegálne opustenie krajiny

Kábul 25. januára (TASR) - Taliban zadržal desiatky ľudí, ktorí sa pokúsili "nelegálne" letecky opustiť územie Afganistanu, oznámil hovorca vládneho hnutia Zabíhulláh Mudžáhid. Správu v utorok priniesla agentúra AFP.



Podľa AFP Mudžáhid v pondelok neskoro večer na Twitteri napísal, že skupina ľudí sa pokúsila odletieť z mesta Mazáre Šaríf ležiacom na severe krajiny.



"Bolo zadržaných 40 ľudí... ktorí chceli ilegálne odísť lietadlom do zahraničia," uviedol hovorca talibov s tým, že väčšinu z nich už prepustili.



Bezprostredne nebolo jasné, kto let zorganizoval.



Od vlaňajšieho augusta, keď sa vlády v Afganistane zmocnil Taliban, boli z hlavného mesta Kábul letecky evakuované desaťtisíce Afgancov. Niektoré štáty a medzinárodné mimovládne organizácie odvtedy organizujú nepravidelné charterové lety, avšak predstavitelia Talibanu čoraz viac voči nim zasahujú.



Krajinu sa naďalej zúfalo snažia opustiť desaťtisíce Afgancov, ktorí sa obávajú represálií zo strany Talibanu pre svoje prepojenie na zahraničné sily alebo bývalý režim podporovaný Spojenými štátmi.



Taliban trvá na tom, že ktokoľvek môže ísť do zahraničia, ak má správne dokumenty vrátane víz. Získať však potrebné doklady v krajine, kde pôsobí len niekoľko veľvyslanectiev, je mimoriadne ťažké, približuje AFP.



Taliban za posledné mesiace oznámil viacero obmedzení postihujúcich ženy. Majú zakázané cestovať na dlhšie vzdialenosti bez mužského príbuzného a vo väčšine vládnych sektorov im bol zabránený aj návrat do práce.