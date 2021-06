Taliban: Zaistiť práva žien v Afganistane môže len islamský systém

Na archívnej snímke vodca a spoluzakladateľ militantného hnutia Taliban mulla Abdul Gháni Baradar (uprostred) prichádza s ďalšími členmi na mierovú konferenciu o Afganistane v Moskve 18. marca 2021. Foto: FOTO TASR/AP

Kábul 20. júna (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v nedeľu vyhlásilo, že je naďalej odhodlané viesť mierové rokovania, avšak ukončiť vojnu v krajine a zaistiť práva občanov – vrátane žien – možno podľa neho len "". Informovala o tom agentúra AFP.Rozhovory medzi Talibanom a afganskou vládou už mesiace viaznu a násilie v stredoázijskej krajine výrazne vzrástlo od mája, keď armáda Spojených štátov začala svoj odsun z Afganistanu.Rastú tiež obavy, že Taliban by v prípade návratu k moci znovu zaviedol uplatňovanie prísnej verzie islamského práva, na základe ktorej dievčatá nemohli chodiť do školy a ženy obvinené zo zločinov ako cudzoložstvo kameňovali, približuje AFP.Spoluzakladateľ a zástupca lídra Talibanu mulla Abdul Ghaní Barádar v nedeľu uviedol, že hnutie je oddané mierovým rozhovorom. "" napísal vo vyhlásení.Podľa jeho slov je jedinou cestou vyriešenia "" zavedenie islamského systému po odchode zahraničných jednotiek. Barádar tvrdí, že tento systém by zahŕňal práva všetkých Afgancov vrátane žien na základe islamského náboženstva a afganských tradícií.Mnohí sa však obávajú, že interpretácia práv zo strany Talibanu bude v rozpore so zmenami, ku ktorým došlo v afganskej spoločnosti od roku 2001. Podľa májovej správy amerických tajných služieb by pokrok v oblasti práv žien z posledných dvoch desaťročí po návrate militantov k moci vymizol.Vzhľadom na rastúce obavy a neistotu ohľadom budúcnosti sa z krajiny snažia odísť mnohí Afganci vrátane tisícov mužov a žien, ktorí spolupracovali so zahraničnými silami.Barádar vyzval mladých Afgancov, aby krajinu neopúšťali, a zdôraznil, že Taliban zaistí, že sa menšiny, humanitárne organizácie ani diplomati nebudú musieť ničoho obávať.