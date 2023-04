Taliban zakázal Afgankám pracovať v misii OSN naprieč krajinou

Kábul 5. apríla (TASR) - Fundamentalistické vládne hnutie Taliban vydalo nariadenie zakazujúce afganským ženám zamestnaným v OSN pracovať na celom území Afganistanu. V utorok to uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dujarric v mene šéfa OSN Antónia Guterresa vyhlásil, že "akýkoľvek takýto zákaz by bol neprijateľný" a nepredstaviteľný. Ako priblížil, OSN zatiaľ od Talibanu nedostala písomné vyrozumenie, avšak zástupcovia OSN sa budú snažiť o objasnenie situácie počas stretnutia s Talibanom, ktoré je naplánované na stredu v Kábule.



"Ide o najnovší prípad znepokojivého trendu, ktorý podkopáva schopnosť humanitárnych organizácií dostať sa k tým, ktorí to najviac potrebujú," konštatoval Dujarric.



Misia OSN v Afganistane (UNAMA) už skôr počas utorka uviedla, že zamestnankyne OSN dostali zákaz pracovať vo východoafganskej provincii Nangarhár.



AFP pripomína, že OSN mala dosiaľ výnimku z decembrového nariadenia Talibanu, podľa ktorého dostali ženy zákaz pracovať vo všetkých zahraničných i domácich mimovládnych organizáciách v Afganistane. Viaceré z týchto organizácií následne na protest úplne pozastavili svoju činnosť v krajine. Po dňoch debát došlo k dohode, podľa ktorej tento zákaz neplatil pre ženy pracujúce vo sfére zdravotníckej pomoci.



Taliban od prevzatia moci v auguste 2021 zaviedol pre afganské ženy viacero prísnych zákazov. Nemôžu zastávať verejné funkcie, navštevovať stredné a vysoké školy či chodiť do parkov. Taktiež im nariadili, aby sa na verejnosti zahaľovali celotelovým závojom, najlepšie burkou.