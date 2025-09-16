< sekcia Zahraničie
Taliban zakázal internet v provincii Balch, chce zabrániť nemravnosti
Autor TASR
Kábul 16. septembra (TASR) - Líder afganského vládnuceho hnutia Taliban Hajbatulláh Áchúndzáda zakázal optický internet v provincii Balch, aby tak „zabránil nemravnosti“, oznámil v utorok hovorca provinčnej vlády. Ide o prvý takýto zákaz, odkedy sa Taliban v auguste 2021 vrátil v Afganistane k moci, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Úrady, súkromný sektor, verejné inštitúcie a domácnosti v tejto provincii na severe Afganistanu sú bez Wi-Fi pripojenia na internet. Mobilný internet je však naďalej funkčný.
Hovorca provinčnej vlády Hádží Zaíd uviedol, že v provincii Balch už nie je prístup ku káblovému internetu na základe „úplného zákazu,“ ktorý nariadil Áchúndzáda.
„Toto opatrenie bolo prijaté s cieľom predísť nemravnosti a v krajine bude vybudovaná alternatíva pre nevyhnutné potreby,“ povedal Zaíd. AP konštatuje, že hovorca neposkytol žiadne podrobnosti vrátane toho, prečo sa tento zákaz týka práve provincie Balch alebo či takéto opatrenia zavedú aj v iných provinciách.
Obyvateľ spomínanej provincie uviedol, že problémy s internetovým pripojením si vo svojom dome všimol pred niekoľkými dňami. Poskytovateľ internetu však tvrdil, že ide o technické problémy, ktoré možno vyriešiť.
AP konštatuje, že afganskí predstavitelia občas pozastavia mobilnú telefónnu sieť z bezpečnostných dôvodov, zvyčajne počas náboženských sviatkov, aby zabránili prípadnému odpáleniu výbušných zariadení.
Taliban od návratu k moci v Afganistane vydal množstvo nariadení a prísnych zákazov, mnoho z nich sa týka žien. Napríklad zakázal tamojším ženám vykonávať množstvo zamestnaní, ako aj vstup na väčšinu verejných miest. Ženy sú tiež vylúčené z procesu vzdelávania od šiesteho ročníka.
