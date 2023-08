Taliban zakázal ženám vstup do Národného parku Bande Amír

Islamabad 26. augusta (TASR) - Afganské vládne hnutie Taliban zakázalo afganským ženám vstup do Národného parku Bande Amír v provincii Bámján v strednej oblasti Afganistanu. V sobotu to oznámil vysoký predstaviteľ Talibanu. TASR správu prezvala z agentúry DPA.



Talibanský minister pre šírenie cnosti a prevenciu nerestí Chalíd Hanafí na zhromaždení v zmienenej provincii povedal, že zákaz bude platiť až do vytvorenia nových predpisov. Videozáznam zo stretnutia zverejnila afganská televízia TOLOnews.



Hanafí zároveň vyzval predstaviteľov bezpečnostných zložiek a obyvateľov provincie na "spoluprácu" pri presadzovaní zákazu.



Miestny predstaviteľ Talibov však pre médiá uviedol, že zákaz sa týka iba žien, ktoré ignorujú povinnosť nosiť "islamský hidžáb".



V uplynulých dvoch rokoch Taliban zaviedol v Afganistane prísnu interpretáciu islamu, ktorá výrazne diskriminuje ženy a dievčatá a Organizácia Spojených národov ju označila za "rodový apartheid". Taliban od nástupu k moci zakázal ženám a dievčatám vzdelávanie na stredných a vysokých školách, zamedzil im prístup do parkov či telocviční a nariadil im, aby si na verejnosti zahaľovali celé telo.



Národný park Bande Amír zahŕňa oblasť modrých horských jazier. V roku 2009 bol vyhlásený za prvý národný park v Afganistane.