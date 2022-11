Taliban zakázal ženám vstup do parkov a lunaparkov v Kábule

Kábul 10. novembra (TASR) - Ženám v stredu zakázali vstup do parkov a lunaparkov v afganskom hlavnom meste Kábul. Stalo sa tak na základe rozhodnutia ministerstva pre šírenie cnosti a prevenciu neresti. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.



Podľa Reuters nateraz nie je jasné, aký vplyv na toto rozhodnutie malo predchádzajúce nariadenie ministerstva, podľa ktorého museli byť parky, vrátane otvorených priestranstiev, v určité dni vyhradené pre ženy. V parkoch museli by tiež zóny vyčlenené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy.



Hovorca ministerstva pre šírenie cnosti a prevenciu neresti uviedol ako dôvod nového zákazu nedodržiavanie predchádzajúcich opatrení.



"Na niektorých miestach - a bolo ich mnoho - boli pravidlá porušované: dochádzalo k miešaniu (mužov a žien), ignorovala sa povinnosť nosiť hidžáb. Preto bolo nateraz prijaté toto rozhodnutie," spresnil hovorca.



Agentúra AFP konštatuje, že toto nové pravidlo Afganky ešte viac vytláča z neustále sa zmenšujúceho verejného priestoru, v ktorom už majú zakázané cestovať bez mužského sprievodu a musia nosiť hidžáb alebo burku vždy, keď sú mimo domu. Školy pre dospievajúce dievčatá sú vo väčšine krajiny zatvorené už viac ako rok.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na očitých svedkov informovala, že nový zákaz sa už začal uplatňovať, keď do najväčšieho kábulského zábavného parku odmietli vpustiť niekoľko žien. Situáciu sledovali neďaleko stojaci príslušníci Talibanu.



Správa o zatvorení parkov pre ženy sa stretla s nevôľou nielen u nich, ale aj u prevádzkovateľov parkov, ktorí investovali do ich rozvoja.



Jeden zo zamestnancov parku upozornil, že dôsledkom najnovšieho rozhodnutia talibov bude nízka návštevnosť areálov, lebo "deti bez žien neprídu samé". Upozornil, že podobné edikty Talibanu odradia cudzincov i Afgancov žijúcich v zahraničí od investícií a ovplyvnia aj príjmy časti obyvateľstva.