Afganským ženám bez mužského sprievodu by nemal byť ponúknutý odvoz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kábul 26. decembra (TASR) - Afganským ženám, ktoré cestujú na dlhšie vzdialenosti bez sprievodu blízkeho príbuzného mužského pohlavia, by nemal byť ponúknutý odvoz. V nedeľu to v novom usmernení uviedlo afganské ministerstvo pre šírenie cností a prevenciu nerestí, informovala agentúra AFP.Tento rezort zároveň v novom usmernení vyzýva všetkých majiteľov áut, aby jazdu neponúkli ani ženám, ktoré na sebe nemajú hidžáb.uviedol pre AFP hovorca ministerstva, ktorý zároveň uviedol, že príbuzný musí byť mužského pohlavia.Toto nové usmernenie vyšlo iba niekoľko týždňov po tom, ako ministerstvo pre šírenie cností a prevenciu nerestí požiadalo afganské televízne kanály, aby prestali vysielať drámy a telenovely, v ktorých hrajú ženy, a vyzvalo televízne reportérky, aby si počas vysielania obliekli hidžáb.Agentúra AFP však podotýka, že nie je jasné, ako si hnutie Taliban spomínaný hidžáb predstavuje, keďže ide o ženský odev, ktorý môže mať rôzne podoby — od jednoduchej šatky určenej na prekrytie vlasov, či závoja zahaľujúceho tvár až po odev, ktorý zakrýva celé ženské telo.Odkedy hnutie Taliban prebralo v auguste v Afganistane moc, zaviedlo pre afganské ženy a dievčatá viaceré obmedzenia, a to aj napriek tomu, že predstavitelia hnutia sľubovali, že tento raz budú vládnuť umiernenejšie, než tomu bolo v 90. rokoch.Taliban síce vydal začiatkom decembra výnos o právach žien s požiadavkou, aby ministerstvá a ďalšie organizáciena ich dodržiavanie. Dokument sa však nezmieňuje o prístupe dievčat k školskému vzdelávaniu, ktoré im je v súčasnosti v niektorých afganských oblastiach odopreté.Rešpektovanie práv žien Talibanom je pritom základnou podmienkou mnohých medzinárodných darcov na obnovenie pomoci krajine, píše AFP.Počas predošlej vlády Talibanu v rokoch 1996–2001 boli totiž práva žien v Afganistane značne obmedzené. Ženy museli nosiť odev zahaľujúci celé telo i tvár, pričom z domu mohli vychádzať len v sprievode mužov a mali zakázané pracovať a vzdelávať sa.