Taliban žiada afganskú armádu, aby sa integrovala do nového režimu

Kábul 6. septembra (TASR) – Militantné hnutie Taliban v pondelok vyzvalo bývalých príslušníkov afganskej armády, aby sa „integrovali" do nového režimu. Informovala o tom agentúra AFP.



„Afganské sily, ktoré boli vycvičené za uplynulých 20 rokov, budú požiadané, aby sa spolu s členmi Talibanu opäť pripojili k bezpečnostným jednotkám," uviedol hovorca hnutia Zabihulláh Mudžáhid na tlačovej konferencii v afganskom hlavnom meste Kábul.



Hovorca dodal, že akékoľvek povstanie proti ich vláde bude „tvrdo potlačené". Tieto slová odzneli po tom, ako Taliban vyhlásil, že obsadil poslednú baštu odporu v krajine – údolie Pandžšír.



„Islamský emirát je na povstanie veľmi citlivý. Každý, kto sa pokúsi začať povstanie, bude tvrdo zasiahnutý. Nedovolíme ďalšie povstanie," uviedol Mudžáhid.



Okrem toho spresnil, že Afganistan bude až do vytvorenia vlády spravovaný podľa „dočasného systému", ktorý bude predstavený už čoskoro.



„Boli prijaté konečné rozhodnutia, teraz pracujeme na technických detailoch... Novú vládu oznámime hneď, ako sa vyriešia technické problémy," povedal hovorca militantného hnutia.



Taliban 19. augusta vyhlásil vznik Afganského islamského emirátu. Už vtedy jeden z vysokopostavených členov militantného hnutia povedal, že v krajine nebude panovať demokracia.



„Nebude tu vôbec žiadny demokratický systém, pretože ten v krajine nemá žiadne korene. Nebudeme diskutovať, aký typ politického systému by sme mali v Afganistane zriadiť, pretože je to jasné. Bude tu právo šaría a hotovo," uviedol Vahídulláh Hášimí.



Usporiadanie štátu by malo byť podľa agentúry Reuters veľmi podobné tomu, ako v rokoch 1996 až 2001, keď krajinu ovládal Taliban.