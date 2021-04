Taliban žiadal stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu

Kábul 14. apríla (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v stredu opätovne žiadalo stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu do 1. mája na základe dohody, ktorú minulý rok uzavrelo s USA. Informovala o tom agentúra DPA.



"Islamský emirát žiada stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z našej vlasti do dátumu určeného v dohode z Dauhy," uviedol na Twitteri hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid.



Ak bude dohoda porušená a zahraniční vojaci krajinu do určeného dátumu neopustia, budú podľa Mudžáhida tí, ktorí dohodu nedodržia, vzatí na zodpovednosť.



Ide o prvé oficiálne stanovisko Talibanu, odkedy predstavitelia americkej vlády oznámili, že prezident Joe Biden stiahne všetkých amerických vojakov z Afganistanu pred tohtoročným 20. výročím útokov na USA z 11. septembra 2001, pripomína DPA.



Taliban a USA podpísali 29. februára 2020 v Dauhe dohodu, na základe ktorej mal Washington výmenou za bezpečnostné záruky stiahnuť z Afganistanu všetkých svojich vojakov do mája 2021.



Predstavitelia americkej vlády však v utorok oznámili, že Spojené štáty stiahnu svoje sily z Afganistanu približne o päť mesiacov neskôr, než sa Washington pôvodne s povstalcami dohodol.