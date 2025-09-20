Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Talibanom zadržiavaný britský pár sa vrátil do Spojeného kráľovstva

Islamistické hnutie Taliban nikdy neozrejmilo, prečo britských občanov zadržalo.

Autor TASR
Londýn 20. septembra (TASR) - Dvaja britskí občania, Peter (80) a Barbie (75) Reynoldsovci, ktorých zadržiavalo afganské vládne hnutie Taliban viac ako sedem mesiacov, v sobotu pristálo na letisku Heathrow v Londýne. Taliban o ich prepustení informoval v piatok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Do Spojeného kráľovstva priletel pár z Kataru, ktorý zohral dôležitú úlohu pri rokovaniach o ich prepustení. Barbie Reynoldsonová sa podľa AFP pri prechode príletovou halou široko usmievala, no s novinármi nehovorila.

Manželia v Afganistane žili viac ako 18 rokov. V centrálnej provincii Bámiján založili a viedli vzdelávaciu organizáciu. V krajine zostali aj po roku 2021, keď sa k moci v lete vrátil Taliban počas bleskovej ofenzívy.

Islamistické hnutie Taliban nikdy neozrejmilo, prečo britských občanov zadržalo. Hovorca afganského ministerstva zahraničných vecí iba informoval, že porušili miestne zákony. Príbuzní Reynoldsovcov v Británii opakovane vyzývali na ich prepustenie.

Podľa agentúry AP je ich prepustenie súčasťou úsilia Talibanu dosiahnuť medzinárodné uznanie svojej vlády. Minulý týždeň americká delegácia s Talibanom rokovala o potenciálnej výmene väzňov.
