Talibanská vláda na prvom zasadnutí schválila nové pasy a preukazy

Kábul 4. októbra (TASR) - Nová dočasná vláda Afganistanu, zložená výlučne z mužských príslušníkov hnutia Taliban, sa v pondelok zišla na svojom prvom zasadnutí. Rozhodla na ňom o vydávaní nových cestovných pasov a preukazov totožnosti, na ktorých bude zrejme nápis "Islamský emirát Afganistan", informovala agentúra DPA.



Radikálne fundamentalistické hnutie Taliban prevzalo moc v Afganistane v polovici augusta. V septembri predstavilo svoju dočasnú vládu, ktorej šéfom sa stal jeden zo zakladateľov hnutia, mulla Mohammad Hasan Achúnd, figurujúci na sankčnom zozname OSN.



Podľa hlavného hovorcu Talibanu Zabíhulláha Mudžáhida sa rada ministrov na svojom prvom zasadnutí dohodla, že občanom Afganistanu sa začnú vydávať nové pasy a identifikačné preukazy.



Štátna tlačová agentúra Bachtar doplnila, že na nových pasoch bude s najväčšou pravdepodobnosťou nápis "Islamský emirát Afganistan", čo je označenie, ktorý Taliban používa pre svoj vlastný režim.



Doposiaľ mali Afganci na cestovných pasoch nápis "Islamská republika Afganistan", čo bol oficiálny názov krajiny za predchádzajúcej vlády podporovanej Západom.



Podľa agentúry DPA zatiaľ nie je jasné, či budú nové afganské pasy akceptovať iné krajiny sveta, keďže režim Talibanu zatiaľ medzinárodné spoločenstvo neuznalo. Čaká sa pritom na to, či bude vláda talibov rešpektovať aspoň základné medzinárodné normy.



Na pondelkovom zasadnutí vlády sa riešila aj otázka zlepšenia bezpečnosti v metropole Kábul a v ostatných častiach krajiny. Mala by sa tým zaoberať osobitná komisia zložená zo zástupcov silových ministerstiev. Členovia vlády hovorili aj o potrebe zavedenia mechanizmov, ktoré by zabránili nezákonnému zaberaniu pozemkov v Kábule.



Za dočasného ministra zahraničných vecí bol vymenovaný Amír Chán Muttákí, ktorý pôsobil ako vyjednávač Talibanu na mierových rokovaniach v katarskej Dauhe. Rezortu obrany šéfuje mulla Mohammad Jakúb, syn zakladateľa hnutia mullu Omara. Ministrom vnútra sa stal Sirádžaddín Hakkání, vodca s Talibanom spriaznenej militantnej siete Hakkáníovcov, ktorú USA považujú za teroristickú organizáciu.