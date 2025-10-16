< sekcia Zahraničie
Talibanské úrady verejne popravili muža odsúdeného za dve vraždy
Muža zastrelil tromi ranami príbuzný obetí pred tisíckami divákov na športovom štadióne v meste Kalájenau, hlavnom meste provincie Bádghís.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kábul 16. októbra (TASR) - Talibanské úrady vo štvrtok na severozápade Afganistanu verejne popravili muža odsúdeného za dve vraždy, uviedol afganský Najvyšší súd vo svojom vyhlásení. Informuje o tom TASR s odvolaním na agentúru AFP.
Muža zastrelil tromi ranami príbuzný obetí pred tisíckami divákov na športovom štadióne v meste Kalájenau, hlavnom meste provincie Bádghís.
Súd uviedol, že muž bol odsúdený na „odplatu“ za zastrelenie muža a ženy, pričom jeho prípad bol „veľmi presne a opakovane skúmaný“. Obyvatelia Afganistanu boli na popravu pozvaní prostredníctvom oficiálnych oznamov, ktoré sa vo veľkom šírili už v stredu.
Podľa AFP ide o jedenástu verejnú popravu od návratu Talibanu k moci v auguste 2021. V apríli tohto roka boli na príkaz vládnuceho hnutia verejne popravení štyria odsúdení vrahovia. Verejné popravy často na športových štadiónoch boli bežné aj počas prvej vlády Talibanu v rokoch 1996 až 2001.
Líder Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda v roku 2022 nariadil sudcom, aby uplatňovali všetky aspekty talibanskej interpretácie islamského práva šaría, vrátane trestov „oko za oko“, známych ako kisás. Tento princíp upravuje právo na odplatu za zabitie a v prípade zranenia vychádza z princípu krvnej pomsty a pravidla, že odplata má byť rovnaká.
Používanie telesných trestov a trestov smrti zo strany Talibanu odsúdili Organizácia Spojených národov aj medzinárodné ľudskoprávne organizácie.
Muža zastrelil tromi ranami príbuzný obetí pred tisíckami divákov na športovom štadióne v meste Kalájenau, hlavnom meste provincie Bádghís.
Súd uviedol, že muž bol odsúdený na „odplatu“ za zastrelenie muža a ženy, pričom jeho prípad bol „veľmi presne a opakovane skúmaný“. Obyvatelia Afganistanu boli na popravu pozvaní prostredníctvom oficiálnych oznamov, ktoré sa vo veľkom šírili už v stredu.
Podľa AFP ide o jedenástu verejnú popravu od návratu Talibanu k moci v auguste 2021. V apríli tohto roka boli na príkaz vládnuceho hnutia verejne popravení štyria odsúdení vrahovia. Verejné popravy často na športových štadiónoch boli bežné aj počas prvej vlády Talibanu v rokoch 1996 až 2001.
Líder Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda v roku 2022 nariadil sudcom, aby uplatňovali všetky aspekty talibanskej interpretácie islamského práva šaría, vrátane trestov „oko za oko“, známych ako kisás. Tento princíp upravuje právo na odplatu za zabitie a v prípade zranenia vychádza z princípu krvnej pomsty a pravidla, že odplata má byť rovnaká.
Používanie telesných trestov a trestov smrti zo strany Talibanu odsúdili Organizácia Spojených národov aj medzinárodné ľudskoprávne organizácie.