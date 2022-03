PRVÝKRÁT PRED SVETOM: Talibanský minister vnútra Hakkání sa ukázal

Kábul 5. marca (TASR) - Zástupca vodcu Talibanu a aktuálny talibanský minister vnútra Sirádžuddín Hakkání sa v sobotu po prvý raz objavil v afganskom hlavnom meste Kábul pred novinármi. TASR o tom informuje na základe spravodajstva agentúry DPA.



Hakkání, známy pod prezývkou "Chalífa", je šéfom tzv. Siete Hakkáníovcov, organizácie fungujúcej v rámci Talibanu a neslávne známej vďaka svojim krvavým útokom na civilistov i príslušníkov amerických jednotiek v Afganistane.



Odkedy prevzal Taliban v Afganistane vlani moc, bola až doteraz Hakkáního tvár na fotografiách z oficiálnych stretnutí Talibanu rozmazaná a nespoznateľná. Do tohtovíkendovej soboty nebolo médiám nikdy povolené zachytiť ho ani na kameru.



Sirádžuddín sa však teraz objavil na promóciách niekoľkých stoviek čerstvých absolventov kábulskej policajnej akadémie a vystúpil tam s prejavom.



V rámci neho uviedol, že Taliban je viazaný záväzkami vyplývajúcimi z mierovej dohody podpísanej so Spojenými štátmi pred dvoma rokmi v katarskej Dauhe a že svetu nehrozí zo strany Afganistanu nijaká hrozba. Taliban podľa jeho slov len bojuje za slobodu svojej domovskej krajiny.



Promočné slávnosti z policajnej akadémie vysielali naživo aj miestne televízne stanice.



Sirádžuddín Hakkání je na zozname osôb hľadaných americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) ako celosvetový terorista. Ministerstvo zahraničných vecí USA ponúka za informácie vedúce k jeho zadržaniu odmenu až do desiatich miliónov dolárov.



Minulý týždeň sa v juhoafganskej provincii Kandahár konalo veľké zhromaždenie talibov, na ktorom sa Hakkání "pochválil", že pod jeho vedením podniklo v Afganistane útoky viac než 1000 samovražedných atentátnikov.