Talibanský šéf diplomacie vyzval Masúdovho syna na návrat

Kábul 10. januára (TASR) - Afganský minister zahraničných vecí vo vláde fundamentalistického hnutia Taliban rokoval cez víkend v Iráne s Ahmadom Masúdom, synom legendárneho afganského vodcu hnutia odporu Ahmada Šáha Masúda, známeho pod prezývkou Lev z Pandžšíru, a zaručil mu bezpečnosť, ak sa vráti do Afganistanu.



Ako v pondelok pripomenula agentúra AFP, ozbrojenci z údolia Pandžšír boli v septembri, po kapitulácii vládnych síl, poslednou baštou odporu proti jednotkám Talibanu.



Vo videu, ktoré v pondelok zverejnili afganské štátne médiá na sociálnej sieti Twitter, talibanský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí informoval, že v Iráne sa stretol aj s Ismáílom Chánom, veliteľom provincie Herát, ktorý sa vzdal Talibanu a krátko na to opustil krajinu.



Muttakí vo svojom vyhlásení informoval, že sa v Iráne stretol s Chánom, Masúdom a ďalšími Afgancami a ubezpečil ich, že "ktokoľvek môže prísť do Afganistanu a žiť (tam) bez obáv".



"Je to domov pre všetkých...Každý môže slobodne prísť a žiť," vyhlásil.



Taliban síce avizoval odchod Muttakího do Teheránu na rozhovory s iránskymi predstaviteľmi, ale neuviedol, že má v pláne stretnúť sa s exilovými vodcami.



Údolie Pandžšír je známe tým, že v 80. rokoch bolo miestom odporu voči sovietskym jednotkám a koncom 90. rokov vzdorovalo aj Talibanu - počas jeho prvého pôsobenia pri moci.



Najuctievanejším spomedzi tamojších veliteľov je Ahmad Šáh Masúd, ktorý bol v roku 2001 zavraždený komandom teroristickej siete al-Káida. Tento atentát sa odohral dva dni pred útokmi na USA z 11. septembra. Velenia jednotkám odboja sa potom ujal jeho syn, ktorý momentálne žije v exile.



Front národného odporu pod vedením Masúda mladšieho opakovane odsúdil Taliban a jeho vládu označil za nelegitímnu. Podľa AFP však nič nenasvedčuje tomu, že by Masúdove oddiely podnikali aj nejaké útoky voči talibom.



Taliban síce po prevzatí moci sľúbil všeobecnú amnestiu všetkým svojím odporcom a kritikom, no organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že od nástupu fundamentalistov k moci bolo v Afganistane zabitých najmenej 100 ľudí spájaných s bývalým režimom.



Talibovia napr. cez víkend zatkli prominentného afganského univerzitného profesora, otvoreného kritika Talibanu. Došlo k tomu po tom, ako v televízii opakovane vystupoval proti novým vládcom krajiny.



Bývalý afganský prezident Ašraf Ghání a mnohí ďalší vysopokopostavení predstavitelia utiekli z krajiny, keď sa Taliban priblížil ku Kábulu. Iní lídri - vrátane exprezidenta Hamída Karzaja - zostávajú v Afganistane, dodala AFP.