Taliban: Dúfame, že Trump zvíťazí vo voľbách a stiahne svojich vojakov

Washington 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump dostal vo svojej snahe o opätovné zvolenie v novembrových voľbách podporu z nečakanej strany - od afganského militantného hnutia Taliban.



"Dúfame, že zvíťazí vo voľbách a ukončí vojenskú prítomnosť USA v Afganistane," povedal hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v telefonickom rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News, ktorá o tom informovala v sobotu na svojom webe.



Stiahnutie amerických vojakov zo stredoázijskej krajiny po 19 rokoch vojny patrí k prísľubom Trumpa z jeho predvolebnej kampane. Šéf Bieleho domu len pred niekoľkými dňami vyhlásil, že všetky americké jednotky by sa mohli vrátiť z Afganistanu domov už do konca tohto roka, pripomína agentúra DPA.



Hovorca Trumpovho volebného tímu Tim Murtaugh povedal, že podporu Talibanu "odmietajú". "Taliban by mal vedieť, že prezident bude vždy chrániť americké záujmy všetkými potrebnými prostriedkami," reagoval pre CBS.