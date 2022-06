Talibom zodpovedným za školstvo odňali výnimku cestovať do zahraničia

New York 21. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok najmenej o dva mesiace predĺžila výnimku zo zákazu cestovania do zahraničia, ktorá sa týkala 13 predstaviteľov afganského vládnuceho hnutia Taliban. Toto opatrenie sa však netýka dvoch členov vlády zodpovedných za školstvo a vzdelávanie.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, odvolávajúca sa na diplomatické zdroje, ide o reakciu na prísne obmedzenia, ktoré Taliban po svojom nástupe k moci zaviedol pre ženy v Afganistane.



Platnosť tejto výnimky, ktorá sa obnovuje každé tri mesiace, aby Taliban mohol v zahraničí rokovať s inými krajinami, vypršala v pondelok. Predtým sa vzťahovala na 15 predstaviteľov tohto fundamentalistického hnutia.



O výnimke rokoval sankčný výbor OSN pre Afganistan, v ktorom je zastúpených všetkých 15 členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN.



AFP konštatovala, že tieto rokovania boli zložité: niektoré krajiny boli za úplné zrušenie všetkých cestovných výnimiek, iné štáty boli proti. Napokon sa členovia sankčného výboru dohodli na predĺžení výnimky pre 13 predstaviteľov Talibanu o "60 dní + 30 dní".



Z dohody dosiahnutej na pôde OSN vyplýva, že táto cestovná výnimka sa automaticky predĺži v treťom mesiaci platnosti, ak proti tomu nevznesie námietku ani jeden člen BR OSN.



Výnimka zo zákazu cestovania do zahraničia bola zrušená námestníkovi ministerstva školstva a ministrovi vysokého školstva.



Taliban, ktorý Afganistan opäť ovládol vlani v auguste, postupne ruší nepatrné úspechy dosiahnuté tamojšími ženami za posledné dve desaťročia: obmedzil napríklad ich prístup k vzdelaniu a práci v štátnej správe a štátnych inštitúciách i slobodu ich pohybu.