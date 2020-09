Talibovia prepustení afganskou vládou sa opäť chopili zbraní

Washington 23. septembra (TASR) - Množstvo talibov, ktorých afganské úrady pred časom prepustili zo zajatia pod podmienkou začatia mierových rozhovorov medzi Talibanom a afganskou vládou, sa opäť chopili zbraní. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



"Som si istý, že niektorí sa vrátili do boja, čo je porušením dohody, ktorú uzavreli," uviedol popredný afganský politik a predseda rady pre mierové rozhovory Abdulláh Abdulláh počas online konferencie s predstaviteľmi americkej neziskovej organizácie Rada pre zahraničné vzťahy (CFR). Podľa Abdulláha rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom v Katare sú zatiaľ pozitívne. Avšak časť - hoci nie väčšina z 5000 prepustených talibov - obnovila bojové operácie proti Kábulu.



Abdulláh tiež vyzval USA, ktoré uzavreli s Talibanom vlastnú mierovú dohodou, a Pakistan, ktorý udržiava väzby s povstalcami, aby na militantov z Talibanu vyvinuli tlak a donútili ich súhlasiť s prímerím. "Nanešťastie je zatiaľ úroveň násilia v Afganistane veľmi vysoká a pre občanov neprijateľná," dodal Abdulláh.



Vôbec prvé rozhovory afganskej vlády s Talibanom, ktorý dlhé roky dialóg s Kábulom odmietal, sa začali 12. septembra v katarskej metropole Dauha. Sú súčasťou dohody, ktorú vo februári v Dauhe podpísali s Talibanom Spojené štáty. Vnútroafganské rokovania sú dôležité pri úsilí o dosiahnutie trvalého mieru v Afganistane, ktorý by umožnil odchod jednotiek USA a NATO.



Historická dohoda USA s Talibanom počíta s tým, že Washington do budúceho roka výmenou za bezpečnostné záruky stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu. Afganská vláda sa zaviazala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a tí zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.