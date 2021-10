Talibovia strieľali do svadobčanov, lebo im na oslave hrala hudba

Islamabad 30 októbra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších sa zranilo po tom, ako ozbrojenci z afganského islamistického hnutia Taliban spustili paľbu do ľudí na svadobnej oslave vo východoafganskej provincii Nangarhár. Militanti strieľali do svadobčanov z dôvodu, že na oslave hrala hudba, informovala v sobotu agentúra DPA.



K incidentu došlo v piatok večer v okrese Surch Rúd, ktorý sa nachádza na severe provincie Nangarhár. Podľa jedného z miestnych obyvateľov Taliban pôvodne dedinčanom hudbu na oslave povolil. Neskôr však niekoľko talibov vtrhlo medzi svadobčanov a spustilo do nich paľbu, pri ktorej zabili najmenej dvoch a zranili ďalších 10 ľudí. Niekoľko zranených bolo následne prevezených do neďalekej nemocnice.



Taliban piatkový incident potvrdil, avšak obvinil z neho "neznámych ozbrojencov".



Talibovia počas svojej brutálnej a represívnej vlády v rokoch 1996 až 2001 hudbu úplne zakázali. Ako uvádza AFP, po augustovom ovládnutí Afganistanu Talibanom mnoho hudobníkov utieklo z krajiny, zatiaľ čo iní sa zriekli svojej umeleckej profesie a ukryli pred talibmi svoje hudobné nástroje.