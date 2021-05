Tančev:Poľská disciplinárna úprava pre sudcov je v rozpore s právom EÚ

Brusel/Luxemburg 6. mája (TASR) - Súdny dvor EÚ by mal rozhodnúť o tom, že poľská právna úprava týkajúca sa disciplinárneho režimu pre sudcov je v rozpore s právom Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora EÚ Evgeni Tančev.



V roku 2017 Poľsko prijalo nové disciplinárne opatrenia pre sudcov pôsobiacich na najvyššom súde a na všeobecných súdoch. V rámci tejto justičnej reformy bola na najvyššom súde zriadená disciplinárna komora a do jej právomoci patria aj disciplinárne spory týkajúce sa sudcov najvyššieho súdu a v rámci odvolania aj spory týkajúce sa sudcov všeobecných súdov.



Európska komisia pre obavy, že Poľsko si prijatím nového disciplinárneho režimu pre sudcov nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ, podala v októbri 2019 žalobu na Súdny dvor. Podľa eurokomisie nový disciplinárny režim nezaručuje nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory pozostávajúcej výlučne zo sudcov, ktorých vyberá Národná súdna rada zložená z 15 sudcov, ktorí boli zvolení Sejmom (dolnou komorou parlamentu).



Súdny dvor v rozsudku z 19. novembra 2019 uviedol, že právo EÚ bráni tomu, aby spory týkajúce sa uplatňovania práva Únie patrili do výlučnej právomoci súdu, ktorý nie je nezávislý a nestranný.



Komisia vlani v januári požiadala Súdny dvor EÚ, aby Poľsku nariadil prijať viacero opatrení. Až do vydania rozsudku Súdneho dvora vo veci žaloby o nesplnení povinnosti mala poľská strana pozastaviť uplatňovanie ustanovení, ktoré tvoria základ právomoci disciplinárnej komory rozhodovať v disciplinárnych veciach týkajúcich sa sudcov.



Poľská strana sa mala zdržať postúpenia vecí prejednávaných disciplinárnou komorou Senátu, ktorého zloženie nespĺňa požiadavky nezávislosti, a mala oznámiť Európskej komisii všetky opatrenia, ktoré prijala na úplné splnenie jej žiadostí.



Generálny advokát Evgeni Tančev vo štvrtok odmietol námietky Poľska, že opatrenia požadované eurokomisiou sa nevzťahujú na domáce disciplinárne konania. Pripomenul, že toto ustanovenie je uplatniteľné vo vzťahu ku každému vnútroštátnemu súdu vždy, keď rozhoduje o otázkach týkajúcich sa uplatňovania alebo výkladu práva Únie. A najvyšší súd a všeobecné súdy v Poľsku rozhodujú o otázkach týkajúcich sa uplatňovania alebo výkladu práva Únie.



Tančev preskúmal tvrdenie Európskej komisie, že napadnuté ustanovenia porušujú zásadu nezávislosti sudcov. Spresnil, že disciplinárne konanie by malo byť začaté proti sudcovi za najzávažnejšie formy profesionálneho pochybenia, a nie z dôvodu obsahu súdnych rozhodnutí, ktoré zahŕňajú posúdenie skutkových okolností, hodnotenie dôkazov a výklad práva. Podľa jeho názoru definícia disciplinárneho previnenia, ktorá pozostáva zo zjavného a hrubého porušenia zákona a porušenia dôstojnosti funkcie, sa môže vzťahovať na obsah súdnych rozhodnutí a neobsahuje dostatočné záruky na ochranu sudcov. Možnosť, že by sa voči sudcom mohlo viesť disciplinárne konanie z dôvodu obsahu ich súdnych rozhodnutí, má "odradzujúci účinok" aj na ostatných sudcov v budúcnosti, čo je nezlučiteľné s nezávislosťou súdnictva.



Generálny advokát upozornil, že eurokomisia dostatočne preukázala, že sporné ustanovenia nezaručujú nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory, a sú v rozpore so Zmluvou o EÚ.



Dodal, že nedostatočná nezávislosť disciplinárnej komory prispieva k pochybnostiam o nezávislosti predsedu tejto komory.



Podľa názoru generálneho advokáta už samotná možnosť, že vnútroštátny sudca bude vystavený disciplinárnemu konaniu alebo opatreniam za podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania, zasahuje do podstaty právneho konania upraveného článkom 267 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a spolu s ním do samotných základov Únie.



Súdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta, ktorý nezávisle navrhuje právne riešenie veci. Sudcovia vynesú rozsudok v tejto veci neskôr.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)