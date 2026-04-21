Tancujúci dom v Prahe má 30 rokov
Na mieste Tancujúceho domu stál kedysi nájomný dom, ktorý bol v roku 1945 zničený pri leteckom bombardovaní Prahy.
Autor TASR
Praha 21. apríla (TASR) - Od otvorenia Tancujúceho domu na Jiráskovom námestí v Prahe, ktorý sa stal jedným z vyhľadávaných turistických cieľov, uplynie v júni 30 rokov. Pri príležitosti tohto výročia pripravila miestna galéria výstavu, na ktorej sa ľudia dozvedia príbeh vzniku známej budovy a uvidia doteraz nezverejnené fotografie zo stavby, pôvodné vybavenie z 90. rokov či originály technických výkresov. Budú tiež môcť vstúpiť do bežne neprístupného technického zázemia. Výstava sa verejnosti otvorí v stredu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na mieste Tancujúceho domu stál kedysi nájomný dom, ktorý bol v roku 1945 zničený pri leteckom bombardovaní Prahy. Pozemok na rohu Jiráskovho námestia a Resslovej ulice zostal po odstránení trosiek domu takmer 50 rokov nevyužitý. Až po revolúcii v roku 1989 parcelu odkúpila holandská poisťovacia spoločnosť Nationale Nederlanden, ktorá sa spojila so známym pražským architektom Vladom Miluničom. Ten podľa dobovej tlače, ktorá je tiež súčasťou výstavy, chcel na mieste vytvoriť „kultúrnu senzáciu“, preto si na pomoc prizval svetoznámeho amerického architekta Franka O. Gehryho.
Budova sa začala stavať v septembri 1994, prevádzka v nej začala v júni 1996. Návrh Miluniča a Gehryho bol založený na harmonickom prepojení dvoch veží, ktoré symbolizujú mužský a ženský princíp. Sú prezývané Ginger a Fred podľa amerického tanečného páru Ginger Rogersovej a Freda Astaira. Táto koncepcia jednej „statickej“ a druhej „roztancovanej dynamickej“ veže mala podľa Miluniča odrážať radosť v spoločnosti po páde komunizmu. „Práve táto symbolika spolu s výraznou architektúrou premenila budovu počas krátkej doby na jeden z nafotografovanejších domov v Prahe a dodnes z nej robí jedno z najzaujímavejších miest metropoly pre zahraničných turistov,“ podotkli organizátori.
Pripomenuli, že názory ľudí na dokončený Tancujúci dom boli rozdelené. Kým jedni ho považovali za necitlivý zásah do historického centra, druhí v ňom videli symbol novej slobody. Pôvodne mal slúžiť ako nové kultúrne centrum Prahy, no napokon sa z neho stala administratívna budova holandskej poisťovne. Až neskôr, keď budovu prevzala spoločnosť PSN, sa čiastočne otvorila verejnosti - vznikla tu galéria, neskôr hotel so 44 izbami, reštaurácia, kaviareň a bar s vyhliadkou. Časť domu naďalej slúži ako kancelárske priestory.
Ako na tlačovej konferencii k uvedeniu výstavy podotkol známy český architekt Josef Pleskot, politicko-spoločenská situácia v období 90. rokov takejto odvážnej stavbe v centre Prahy priala. V súčasnosti by to podľa neho mali architekti náročnejšie, ak by podobný návrh chceli presadiť. Poukázal tiež na to, že budova nepotrebovala žiadnu propagáciu, lebo k sebe prirodzene priťahuje ľudí.
Na výstave v Galérii Tancujúci dom ľudia uvidia originálne sklenené stoly architektky Evy Jiřičnej, ktorá navrhla časť interiérov, pôvodné dvere, osvetlenie aj kancelársky nábytok z 90. rokov. Expozícia ponúkne aj 3D vizualizáciu Tancujúceho domu na veľkých dotykových obrazovkách, rozkladací model budovy či digitálnu prezentáciu na tabletoch, spresnil riaditeľ galérie Robert Vůjtek. Výstava sa koná pod záštitou nadácie Vize 97 Dagmar a Václava Havlovcov. Verejnosti bude prístupná do 18. októbra.
Na mieste Tancujúceho domu stál kedysi nájomný dom, ktorý bol v roku 1945 zničený pri leteckom bombardovaní Prahy. Pozemok na rohu Jiráskovho námestia a Resslovej ulice zostal po odstránení trosiek domu takmer 50 rokov nevyužitý. Až po revolúcii v roku 1989 parcelu odkúpila holandská poisťovacia spoločnosť Nationale Nederlanden, ktorá sa spojila so známym pražským architektom Vladom Miluničom. Ten podľa dobovej tlače, ktorá je tiež súčasťou výstavy, chcel na mieste vytvoriť „kultúrnu senzáciu“, preto si na pomoc prizval svetoznámeho amerického architekta Franka O. Gehryho.
Budova sa začala stavať v septembri 1994, prevádzka v nej začala v júni 1996. Návrh Miluniča a Gehryho bol založený na harmonickom prepojení dvoch veží, ktoré symbolizujú mužský a ženský princíp. Sú prezývané Ginger a Fred podľa amerického tanečného páru Ginger Rogersovej a Freda Astaira. Táto koncepcia jednej „statickej“ a druhej „roztancovanej dynamickej“ veže mala podľa Miluniča odrážať radosť v spoločnosti po páde komunizmu. „Práve táto symbolika spolu s výraznou architektúrou premenila budovu počas krátkej doby na jeden z nafotografovanejších domov v Prahe a dodnes z nej robí jedno z najzaujímavejších miest metropoly pre zahraničných turistov,“ podotkli organizátori.
Pripomenuli, že názory ľudí na dokončený Tancujúci dom boli rozdelené. Kým jedni ho považovali za necitlivý zásah do historického centra, druhí v ňom videli symbol novej slobody. Pôvodne mal slúžiť ako nové kultúrne centrum Prahy, no napokon sa z neho stala administratívna budova holandskej poisťovne. Až neskôr, keď budovu prevzala spoločnosť PSN, sa čiastočne otvorila verejnosti - vznikla tu galéria, neskôr hotel so 44 izbami, reštaurácia, kaviareň a bar s vyhliadkou. Časť domu naďalej slúži ako kancelárske priestory.
Ako na tlačovej konferencii k uvedeniu výstavy podotkol známy český architekt Josef Pleskot, politicko-spoločenská situácia v období 90. rokov takejto odvážnej stavbe v centre Prahy priala. V súčasnosti by to podľa neho mali architekti náročnejšie, ak by podobný návrh chceli presadiť. Poukázal tiež na to, že budova nepotrebovala žiadnu propagáciu, lebo k sebe prirodzene priťahuje ľudí.
Na výstave v Galérii Tancujúci dom ľudia uvidia originálne sklenené stoly architektky Evy Jiřičnej, ktorá navrhla časť interiérov, pôvodné dvere, osvetlenie aj kancelársky nábytok z 90. rokov. Expozícia ponúkne aj 3D vizualizáciu Tancujúceho domu na veľkých dotykových obrazovkách, rozkladací model budovy či digitálnu prezentáciu na tabletoch, spresnil riaditeľ galérie Robert Vůjtek. Výstava sa koná pod záštitou nadácie Vize 97 Dagmar a Václava Havlovcov. Verejnosti bude prístupná do 18. októbra.