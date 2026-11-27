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Tanker, ktorý sa prevrátil neďaleko Ibizy, odtiahnu do Cartageny
Loď plaviaca sa pod maltskou vlajkou sa prevrátila vo štvrtok nadránom.
Autor TASR
Bahía de San Antonio/Madrid 27. novembra (TASR) — Tanker Med Emre prevážajúci 7000 ton nafty, ktorý sa vo štvrtok prevrátil pri ostrove Ibiza, odtiahnu do španielskeho prístavu Cartagena. Oznámilo to v piatok španielske ministerstvo dopravy, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
„Po kontrole celistvosti trupu a spôsobilosti lode na plavbu sa okamžite začne jej odťahovanie do bezpečného prístavu, pričom sa využijú priaznivé poveternostné podmienky,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Loď plaviaca sa pod maltskou vlajkou sa prevrátila vo štvrtok nadránom. Pri nehode zahynul hlavný strojník, uviedol vlastník lode, turecká spoločnosť YMN Tankers. Palivo sa zatiaľ podarilo udržať v nádržiach a tanker bol na otvorenom mori stabilizovaný. Záchranná operácia však zostáva náročná vzhľadom na riziko úniku nafty.
Prístav v Cartagene na juhovýchode Španielska spĺňa podľa ministerstva dopravy potrebné kritériá z hľadiska hĺbky, kapacity a bezpečnosti pre vykládku paliva. V jeho blízkosti je navyše infraštruktúra pre prípad úniku paliva, logistické zázemie a petrochemické prevádzky.
Vyloženie nákladu a narovnanie tankera potrvá niekoľko týždňov. Podľa ministerstva by ponechanie plavidla na otvorenom mori počas zimy neprijateľne zvýšilo riziko jeho potopenia a úniku paliva.
Environmentálne organizácie sa obávajú ekologických škôd v oblasti Stredozemného mora s bohatou biodiverzitou. Odborníci vysvetlili, že Med Emre je moderná loď s dvojitým trupom, čo znižuje pravdepodobnosť úniku nákladu. Nehoda však oživila spomienky na haváriu nákladnej lode Don Pedro pri Ibize v júli 2007, keď po zrážke s ostrovčekom uniklo do mora 200 ton vykurovacieho oleja a nafty. Znečistenie zasiahlo niekoľko kilometrov pobrežia a viedlo k uzavretiu troch pláží.
Španielsko postihla v roku 2002 veľká ekologická katastrofa, keď sa tanker Prestige rozlomil na dve časti a vytieklo z neho viac ako 60.000 ton nafty. V dôsledku nehody boli znečistené tisíce kilometrov atlantického pobrežia.
„Po kontrole celistvosti trupu a spôsobilosti lode na plavbu sa okamžite začne jej odťahovanie do bezpečného prístavu, pričom sa využijú priaznivé poveternostné podmienky,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Loď plaviaca sa pod maltskou vlajkou sa prevrátila vo štvrtok nadránom. Pri nehode zahynul hlavný strojník, uviedol vlastník lode, turecká spoločnosť YMN Tankers. Palivo sa zatiaľ podarilo udržať v nádržiach a tanker bol na otvorenom mori stabilizovaný. Záchranná operácia však zostáva náročná vzhľadom na riziko úniku nafty.
Prístav v Cartagene na juhovýchode Španielska spĺňa podľa ministerstva dopravy potrebné kritériá z hľadiska hĺbky, kapacity a bezpečnosti pre vykládku paliva. V jeho blízkosti je navyše infraštruktúra pre prípad úniku paliva, logistické zázemie a petrochemické prevádzky.
Vyloženie nákladu a narovnanie tankera potrvá niekoľko týždňov. Podľa ministerstva by ponechanie plavidla na otvorenom mori počas zimy neprijateľne zvýšilo riziko jeho potopenia a úniku paliva.
Environmentálne organizácie sa obávajú ekologických škôd v oblasti Stredozemného mora s bohatou biodiverzitou. Odborníci vysvetlili, že Med Emre je moderná loď s dvojitým trupom, čo znižuje pravdepodobnosť úniku nákladu. Nehoda však oživila spomienky na haváriu nákladnej lode Don Pedro pri Ibize v júli 2007, keď po zrážke s ostrovčekom uniklo do mora 200 ton vykurovacieho oleja a nafty. Znečistenie zasiahlo niekoľko kilometrov pobrežia a viedlo k uzavretiu troch pláží.
Španielsko postihla v roku 2002 veľká ekologická katastrofa, keď sa tanker Prestige rozlomil na dve časti a vytieklo z neho viac ako 60.000 ton nafty. V dôsledku nehody boli znečistené tisíce kilometrov atlantického pobrežia.