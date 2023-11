Tanker obsadený neznámymi útočníkmi v Adenskom zálive je v bezpečí

Dubaj 27. novembra (TASR) - Tanker Central Park, ktorého sa v nedeľu v Adenskom zálive pri pobreží Jemenu zmocnili neznámi útočníci, bol prepustený. Oznámila to v noci na pondelok spoločnosť Zodiac Maritime, ktorá tanker prevádzkuje. Podľa Pentagónu je loď v bezpečí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



"Radi by sme poďakovali koaličným silám, ktoré rýchlo zareagovali, chránili majetok v oblasti a presadzovali morské právo," uviedla spoločnosť Zodiac Maritime. Dodala, že 22-členná posádka z Bulharska, Gruzínska, Indie, Filipín, Ruska, Turecka a Vietnamu vyviazla bez zranení. Neposkytla však podrobnosti o tom, ako útočníci, ktorých neidentifikovala, opustili tanker prevážajúci kyselinu fosforečnú.



Americké ministerstvo obrany podľa AP informovalo, že tanker je v súčasnosti v bezpečí. Čo sa stalo s útočníkmi nespresnilo. Dvaja americkí obranní predstavitelia, ktorí si želali ostať v anonymite, povedali, že na núdzové volanie z tankeru Central Park odpovedali americké jednotky na palube torpédoborca USS Mason.



Firma Zodiac Maritime, ktorá tanker prevádzkuje, sídli v Británii a je súčasťou skupiny Zodiac Group izraelského miliardára Eyala Ofera, píše AP.



Medzinárodne uznávaná jemenská vláda obvinila z obsadenia nákladnej lode húsijských povstalcov podporovaných Iránom, s ktorými roky bojuje, napísali tamojšie štátne médiá. Húsijskí povstalci sa k incidentu nevyjadrili.



K útoku došlo v časti Adenského zálivu, ktorá by teoreticky mala byť pod kontrolou jemenských vládnych síl a je dosť vzdialená od území kontrolovaných húsijskýmu povstalcami, konštatuje AP. Podľa nej tiež nie je známe, že by v tejto oblasti operovali somálski piráti.



K obsadeniu tankera Central Park došlo krátko po tom, čo zrejme iránsky dron zaútočil v piatok v Indickom oceáne na kontajnerovú loď CMA CGM Symi plaviacu sa pod vlajkou Malty a vlastnenú izraelským miliardárom Idanom Oferom.



Podobné incidenty sa začali množiť v čase prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy.