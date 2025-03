Tanker podozrivý zo sabotáže podmorských káblov môže odísť z Fínska

Helsinki 2. marca (TASR) - Ropnému tankeru Eagle S, ktorý je považovaný za súčasť tzv. ruskej tieňovej flotily a je podozrivý zo sabotáže podmorských káblov v Baltskom mori, povolili vyplávať z fínskych vôd, kde bol zadržiavaný od decembra. V nedeľu to podľa agentúry AFP uviedla fínska polícia, informuje TASR.



Tanker plaviaci sa pod vlajkou Cookových ostrov úrady podozrievajú, že 25. decembra úmyselne ťahal kotvu desiatky kilometrov po dne Baltského mora a tým poškodil elektrický kábel a štyri telekomunikačné káble.



Kotvu tankera našli v januári príslušníci švédskeho námorníctva. Fínska polícia z účasti na trestnom čine podozrieva osem členov jeho posádky - traja z nich majú naďalej zakázané odísť z Fínska.



V nedeľňajšom vyhlásení uviedla, že keďže doterajšie vyšetrovanie vrátane forenznej prehliadky na palube plavidla pokročilo, pominuli dôvody na jeho ďalšie zadržiavanie. Do medzinárodných vôd ho bude sprevádzať fínska pobrežná stráž. Vyšetrovanie však podľa polície bude pokračovať, jeho skončenie očakáva do konca apríla.



Bezpečnostní analytici podľa AFP tvrdia, že Rusko využíva "tieňovú flotilu" stoviek starých tankerov s neprehľadným vlastníctvom na obchádzanie západných sankcií.



V uplynulých mesiacoch bolo v Baltskom mori poškodených viacero podmorských telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici tvrdia, že by tieto incidenty mohli byť súčasťou hybridnej vojny vedenej Moskvou.



Severoatlantická aliancia, do ktorej Švédsko i Fínsko vstúpilo po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, nedávno posilnila svoju prítomnosť v Baltskom mori, kde vyslala lode, hliadkovacie lietadlá a námorné drony, aby pomohla s ochranou kritickej infraštruktúry.