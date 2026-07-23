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Tanker pri pobreží Saudskej Arábie zasiahol projektil, na palube vypuk
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok 20. júla vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy.
Autor TASR
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Londýn 23. júla (TASR) - Projektil zasiahol v stredu tanker v Červenom mori pri pobreží Saudskej Arábie. Informovala o tom britská organizácia pre bezpečnosť námornej plavby (UKMTO) po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili námornú blokádu, píše TASR.
„Kapitán tankera nahlásil zásah neznámym projektilom, ktorý na palube spôsobil požiar. Posádka v súčasnosti s plameňmi bojuje,“ uviedla UKMTO vo vyhlásení k incidentu, ku ktorému došlo 70 námorných míľ juhozápadne od saudskoarabského prístavu aš-Šukajk.
Húsíovia sa v stredu medzitým podľa AFP prihlásili k zodpovednosti za útoky na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram uviedli, že „uskutočnili cielenú vojenskú operáciu zameranú na dva saudskoarabské ropné tankery, ktoré porušili blokádu“. Zároveň identifikovali dotknuté plavidlá ako Encelia a Layla.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom tento týždeň v pondelok 20. júla vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Medzinárodná komora pre lodnú dopravu (ICS) v stredu oznámila, že húsíovia posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori
Saudská Arábia potvrdila zasiahnutie svojho plavidla v Červenom mori
Plavidlo patriace saudskoarabskej spoločnosti zasiahli počas plavby v Červenom mori, uviedli vo štvrtok s odvolaním sa na oficiálny zdroj saudskoarabské štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Potvrdenie o zásahu plavidla prišlo po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili, že zaútočili na tankery na tejto námornej trase.
Zdroj, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, uviedol, že sa plavidlo s názvom Encelia patriace saudskoarabskej spoločnosti stalo terčom útoku počas plavby v Červenom mori, čo spôsobilo požiar na prove lode. Všetci členovia posádky sú podľa zdroja však v poriadku.
Kuvajtská armáda medzitým vo štvrtok skoro ráno v separátnom vyhlásení oznámila, že zachytila nad svojím územím nepriateľské drony, píše AFP. K vyhláseniu došlo v čase, keď Irán v uplynulých dňoch podnikol na túto krajinu niekoľko útokov.
„Kuvajtská protivzdušná obrana momentálne reaguje na hrozby v podobe nepriateľských bezpilotných lietadiel,“ uviedla armáda v nočnom príspevku na sociálnej sieti X.
„Kapitán tankera nahlásil zásah neznámym projektilom, ktorý na palube spôsobil požiar. Posádka v súčasnosti s plameňmi bojuje,“ uviedla UKMTO vo vyhlásení k incidentu, ku ktorému došlo 70 námorných míľ juhozápadne od saudskoarabského prístavu aš-Šukajk.
Húsíovia sa v stredu medzitým podľa AFP prihlásili k zodpovednosti za útoky na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram uviedli, že „uskutočnili cielenú vojenskú operáciu zameranú na dva saudskoarabské ropné tankery, ktoré porušili blokádu“. Zároveň identifikovali dotknuté plavidlá ako Encelia a Layla.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom tento týždeň v pondelok 20. júla vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Medzinárodná komora pre lodnú dopravu (ICS) v stredu oznámila, že húsíovia posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori
Saudská Arábia potvrdila zasiahnutie svojho plavidla v Červenom mori
Plavidlo patriace saudskoarabskej spoločnosti zasiahli počas plavby v Červenom mori, uviedli vo štvrtok s odvolaním sa na oficiálny zdroj saudskoarabské štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Potvrdenie o zásahu plavidla prišlo po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili, že zaútočili na tankery na tejto námornej trase.
Zdroj, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, uviedol, že sa plavidlo s názvom Encelia patriace saudskoarabskej spoločnosti stalo terčom útoku počas plavby v Červenom mori, čo spôsobilo požiar na prove lode. Všetci členovia posádky sú podľa zdroja však v poriadku.
Kuvajtská armáda medzitým vo štvrtok skoro ráno v separátnom vyhlásení oznámila, že zachytila nad svojím územím nepriateľské drony, píše AFP. K vyhláseniu došlo v čase, keď Irán v uplynulých dňoch podnikol na túto krajinu niekoľko útokov.
„Kuvajtská protivzdušná obrana momentálne reaguje na hrozby v podobe nepriateľských bezpilotných lietadiel,“ uviedla armáda v nočnom príspevku na sociálnej sieti X.