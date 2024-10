Tanker s chemikáliami poškodil pri pobreží Jemenu neznámy projektil

Dubaj 10. októbra (TASR) - Tanker plaviaci sa pod libérijskou vlajkou zasiahol v Červenom mori "neznámy projektil" a spôsobil mu menšie škody. K incidentu došlo približne 135 kilometrov juhozápadne od jemenského prístavu Hudajda, ktorý ovládajú jemenskí povstalci húsíovia. Oznámila to Agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO), informujú agentúry Reuters a AFP.



"Kapitán tankeru oznámil zasiahnutie neznámym projektilom, pričom plavidlo utrpelo škody, nie sú však hlásené žiadne požiare ani obete," uviedla UKMTO, ktorá spadá pod britské kráľovské námorníctvo.



Správu potvrdila aj britská spoločnosť Ambrey, ktorá sa zaoberá námornou bezpečnosťou. Tanker prevážajúci chemikálie smeroval podľa jej vyhlásenia zo saudskoarabskej Džiddy do ománskeho Maskatu. Projektil ho zasiahol do pravoboku a spôsobil mu menšie škody.



O niekoľko hodín neskôr hlásil tanker aj ďalšie dva výbuchy projektilov, ktoré zaznamenal vo vzdialenosti približne pol kilometra od svojho ľavoboku. "Posádka je údajne v bezpečí. Plavidlám sa odporúča, aby (touto oblasťou) prechádzali opatrne a nahlásili akúkoľvek podozrivú aktivitu," dodala UKMTO. Spoločnosť Ambrey naznačila, že za útokom by zrejme mohli byť húsíovia.



Húsíovia vykonali od novembra minulého roku takmer 100 útokov na lode plaviace sa cez Červené more. Tvrdia, že takéto útoky podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi v takmer rok trvajúcej vojne proti Izraelu, ktorá sa odohráva v Pásme Gazy. Za toto obdobie húsíovia potopili dve lode a zmocnili sa ďalšej a zabili najmenej štyroch námorníkov, uviedol Reuters.



Tieto útoky vyvolali odvetu zo strany USA či Británie, pričom narušili globálny obchod, pretože majitelia lodí presmerovali svoje plavidlá z Červeného mora a Suezského prieplavu na dlhšie trasy - okolo južného cípu Afriky.