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Tanker v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil
Sspôsobil požiar, ktorý sa podarilo uhasiť.
Autor TASR
Teherán 27. augusta (TASR) - Neznámy projektil tento týždeň zasiahol plavidlo plaviace sa cez Hormuzský prieliv, pričom spôsobil požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť. Vo štvrtok o tom informovala služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
UKMTO tvrdí, že k incidentu došlo v blízkosti ománskeho pobrežného mesta Chasab a bola o ňom informovaná v utorok.
„Všetci členovia posádky sú podľa správ v bezpečí a ich prítomnosť bola potvrdená. Neboli hlásené žiadne vplyvy na životné prostredie,“ uviedla UKMTO. Služba neposkytla bližšie informácie o pôvode tankera ani jeho smere plavby.
Britská agentúra opakovane hlási zásahy plavidiel v Hormuzskom prielive, ktorý Irán blokuje odvtedy, čo USA a Izrael spustili 28. februára spoločné útoky na islamskú republiku. Teherán chce vyberať poplatky za prechod lodí touto strategickou vodnou trasou a opakovane zaútočil na tie plavidlá, ktoré sa podľa neho snažia obísť trasu, ktorú preferuje.
UKMTO tvrdí, že k incidentu došlo v blízkosti ománskeho pobrežného mesta Chasab a bola o ňom informovaná v utorok.
„Všetci členovia posádky sú podľa správ v bezpečí a ich prítomnosť bola potvrdená. Neboli hlásené žiadne vplyvy na životné prostredie,“ uviedla UKMTO. Služba neposkytla bližšie informácie o pôvode tankera ani jeho smere plavby.
Britská agentúra opakovane hlási zásahy plavidiel v Hormuzskom prielive, ktorý Irán blokuje odvtedy, čo USA a Izrael spustili 28. februára spoločné útoky na islamskú republiku. Teherán chce vyberať poplatky za prechod lodí touto strategickou vodnou trasou a opakovane zaútočil na tie plavidlá, ktoré sa podľa neho snažia obísť trasu, ktorú preferuje.