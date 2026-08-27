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Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
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Tanker v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil

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Hormuzský prieliv. Foto: TASR/AP

Sspôsobil požiar, ktorý sa podarilo uhasiť.

Autor TASR
Teherán 27. augusta (TASR) - Neznámy projektil tento týždeň zasiahol plavidlo plaviace sa cez Hormuzský prieliv, pričom spôsobil požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť. Vo štvrtok o tom informovala služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO). TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

UKMTO tvrdí, že k incidentu došlo v blízkosti ománskeho pobrežného mesta Chasab a bola o ňom informovaná v utorok.

„Všetci členovia posádky sú podľa správ v bezpečí a ich prítomnosť bola potvrdená. Neboli hlásené žiadne vplyvy na životné prostredie,“ uviedla UKMTO. Služba neposkytla bližšie informácie o pôvode tankera ani jeho smere plavby.

Britská agentúra opakovane hlási zásahy plavidiel v Hormuzskom prielive, ktorý Irán blokuje odvtedy, čo USA a Izrael spustili 28. februára spoločné útoky na islamskú republiku. Teherán chce vyberať poplatky za prechod lodí touto strategickou vodnou trasou a opakovane zaútočil na tie plavidlá, ktoré sa podľa neho snažia obísť trasu, ktorú preferuje.
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