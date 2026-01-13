< sekcia Zahraničie
Tankery prevážajúce kazašskú ropu zasiahli v Čiernom mori drony
Autor TASR
Moskva 13. januára (TASR) - Dva tankery používané na prepravu kazašskej ropy napadli v blízkosti ruského čiernomorského prístavu Novorossijsk drony. V utorok to oznámilo kazašské ministerstvo energetiky, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Tanker Matilda plávajúci pod maltskou vlajkou, ktorý si prenajala dcérska firma štátnej spoločnosti KazMunayGas, napadol dron,“ potvrdil kazašský rezort vo vyhlásení.
Druhá zasiahnutá nákladná loď bola registrovaná v Libérii. Na palube vypukol požiar, ale podarilo sa ho rýchlo uhasiť. Kazašské ministerstvo neposkytlo ďalšie podrobnosti o poškodení tankera. Dodalo, že v čase útoku lode neprevážali ropu a incidenty si nevyžiadali žiadne obete.
Útoky vyvolali frustráciu v Kazachstane, ktorý prepravuje približne 80 percent svojej ropy cez terminál CPC.
DPA vysvetľuje, že Ukrajina v snahe brániť sa proti invázii Moskvy často útočí na jej energetické zariadenia. Cieľom je narušiť dodávky paliva pre ruské ozbrojené sily a zabrániť Kremľu financovať vojnu, ktorá už trvá takmer štyri roky.
