Tankery tieňovej flotily vlani plávali cez dánske vody skoro každý deň
Staré a zle udržiavané tankery plávajú z Fínskeho zálivu cez Baltské more do dánskych vôd a prepravujú hlavne ropu a ropné produkty, čo vyvoláva obavy z úniku ropy.
Autor TASR
Kodaň 11. februára (TASR) - V roku 2025 preplávali tankery z tzv. ruskej tieňovej flotily dánskymi vodami takmer každý deň. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Dánsky námorný úrad, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„V dánskych vodách bolo v roku 2025 zaznamenaných 292 plavieb tankerov, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ,“ uviedol úrad. Rusko podľa všetkého vytvorilo flotilu starých ropných tankerov s nejednoznačným vlastníctvom. Cieľom bolo obchádzať sankcie uvalené Európskou úniou, Spojenými štátmi a skupinou krajín G7 pre inváziu Kremľa na Ukrajinu. Sankcie majú obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny.
Staré a zle udržiavané tankery plávajú z Fínskeho zálivu cez Baltské more do dánskych vôd a prepravujú hlavne ropu a ropné produkty, čo vyvoláva obavy z úniku ropy. Veľkosť a pohyb flotily nie je ľahké monitorovať, no dánskym úradom sa to vďaka sankciám podarilo. EÚ má na zozname celkovo 598 plavidiel, ktoré nesmú vplávať do európskych prístavov a využívať ich námorné služby.
„Dánske orgány podrobne monitorujú lode v dánskych vodách a tiež spolupracujú s podobne zmýšľajúcimi krajinami v regióne Baltského mora,“ ozrejmil námorný úrad. „Okrem toho sa prijali konkrétne opatrenia na posilnenie námornej bezpečnosti a ochranu mora a námorníkov,“ ozrejmil.
Niektorí odborníci a politickí lídri podozrievajú tieňovú flotilu takisto zo sabotáží v rámci „hybridnej vojny“, ktorú vedie Rusko proti Západu, píše AFP.
