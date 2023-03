Tanky Leopard z Nemecka a Portugalska prídu na Ukrajinu do konca marca

Berlín/Lisabon 8. marca (TASR) - Tanky Leopard 2 A6, ktoré Kyjevu prisľúbili Nemecko a Portugalsko, majú byť na Ukrajinu doručené do konca marca. V stredu to uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius, na ktorého sa odvoláva agentúra DPA.



"Môžem vám povedať, že som sa práve dozvedel, že 18 nemeckých tankov Leopard 2 A6 a tri portugalské budú môcť ešte počas tohto mesiaca všetky spoločne prísť na Ukrajinu," uviedol Pistorius na okraj stretnutia ministrov obrany členských krajín EÚ vo Švédsku.



Leopardy prídu na Ukrajinu spolu s vycvičenými posádkami a následne budú môcť byť nasadené do bojov proti ruským silám.



Šéfka portugalského rezortu obrany Helena Carreirasová v Štokholme takisto potvrdila, že tri tanky Leopard, ktoré poskytla jej krajina, sa už nachádzajú v Nemecku a sú plne pripravené na nasadenie. "Spoločne s 18 nemeckými tankami budú do konca mesiaca" odovzdané Ukrajine, citovala ministerku portugalská agentúra Lusa.



Portugalsko vlastní dovedna 37 Leopardov 2 A6, ktoré pred rokmi odkúpilo od Holandska ako použité.



Dodávka bojových tankov je súčasťou vojenskej pomoci Nemecka a ďalších krajín, ktorá má ukrajinským silám pomôcť brániť sa pred ruskými inváznymi jednotkami. Vláda v Berlíne 25. januára oznámila cieľ "rýchlo zostaviť pre Ukrajinu dva prápory s tankami Leopard 2". Tieto prápory majú na Ukrajine zvyčajne po 31 tankov.



Na tejto iniciatíve sa podieľajú okrem Nemecka a Portugalska aj Poľsko, Nórsko, Kanada či Španielsko. Varšava doručila Kyjevu už vo februári prvé štyri tanky Leopard 2 typu 2A4. Ďalších desať má byť dodaných tento týždeň, potvrdil v utorok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak.