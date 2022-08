Tanzánia dala zaviesť na Kilimandžáro vysokorýchlostný internet

Dodoma 18. augusta (TASR) - Tanzánijská vláda dala nainštalovať na najvyššiu africkú horu Kilimandžáro vysokorýchlostný internet. Vo štvrtok o tom informoval tanzánijský minister pre informatizáciu Nape Nnauye, podľa ktorého bude internetové pripojenie prínosom najmä pre turistov a nosičov. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Tanzánijská štátna telekomunikačná spoločnosť zaviedla vysokorýchlostný širokopásmový internet na Kilimandžáro až do výšky 3720 metrov ešte v utorok. Podľa ministra Nnauyeho bude internetové pripojenie do konca roka zavedené aj na vrchole hory, ktorý má 5895 metrov.



"V minulosti bol výstup na Kilimandžáro bez internetu pre návštevníkov a nosičov nebezpečný," uviedol Nnauye. Teraz však budú mať turisti prístup k aplikáciám ako Twitter, Instagram či WhatsApp priamo počas výstupu.



Turizmus na Kilimandžáre je pre Tanzániu a jej susedný štát Keňu dôležitým zdrojom príjmov. Na vrchol najvyššej africkej hory sa totiž každoročne pokúša vystúpiť približne 35.000 ľudí.



Agentúra Reuters pripomína, že technológie prenikajú už aj do sveta horolezcov. Aj lezci, ktorí sa pokúšajú vystúpiť na najvyššiu horu sveta Mount Everest, sa môžu pripojiť na Wi-Fi, zdieľať fotografie či v prípade potreby privolať pomoc.