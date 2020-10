Na Kilimandžáre vypukol požiar

Dar es Salaam 12. októbra (TASR) - Požiar vypukol v nedeľu popoludní na najvyššom horskom masíve Afriky —tanzánijskom Kilimandžáre. Správa tamojších národných parkov to podľa agentúry DPA oznámila na Twitteri.



Denník The Citizen uviedol, že príslušné záchranárske zložky sa pokúšajú požiar uhasiť, v čom im pomáhajú obyvatelia okolitých dedín. Keďže požiar vegetácie vypukol so zatiaľ neznámych príčin vo väčšej nadmorskej výške, hasiace práce sú náročné.



Na nekvalitnej fotografii, ktorú zverejnila správa národných parkov, je vidieť pás plameňov v masíve Kilimandžára. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy.



Kilimandžáro je najvyššia voľne prístupná hora na svete. Nachádza sa na území Tanzánie pri hraniciach s Keňou. Masív tvoria tri nečinné stratovulkány — Kibo (5895 m), Mawenzi (5149 m) a Shira (3962 m). Masajský názov hory je Oldoinyo Oibor (Biela hora), svahilský Kilima Njaro (Svietiaca hora).