Tanzánia po voľbách obvinila viac ako 200 ľudí z vlastizrady
Nairobi 8. novembra (TASR) - Prokuratúra v Tanzánii obvinila približne 250 ľudí z vlastizrady za údajnú účasť na povolebných násilnostiach, súdne zdroje o tom v piatok informovali agentúru AFP. Opozícia v sobotu zároveň oznámila, že polícia zadržala ďalšieho z jej vodcov, píše TASR.
Podľa oficiálnych výsledkov v minulotýždňových voľbách so ziskom takmer 98 percent hlasov zvíťazila prezidentka Samia Suluhu Hassanová. Opozícia však toto hlasovanie označila za podvod: viacerí jej poprední predstavitelia boli totiž pred voľbami uväznení alebo im znemožnili kandidovať.
V deň konania volieb vypukol naprieč krajinou chaos. Davy demonštrantov zaplavili ulice Dar es Salaamu a iných miest, strhávali prezidentkine plagáty a útočili na políciu a volebné miestnosti. Vláda reagovala vypnutím internetu a vyhlásením výnimočného stavu.
Úrady doteraz odmietli zverejniť akékoľvek údaje o počte mŕtvych alebo zranených. Opozičná strana Chadema tvrdí, že pri násilnostiach počas volieb zahynulo po zásahoch bezpečnostných síl najmenej 800 ľudí. Diplomatické a bezpečnostné zdroje potvrdili tento odhad a dodali, že existujú dôveryhodné správy, podľa ktorých by počet obetí mohol dosiahnuť tisíce.
V piatok sa stovky ľudí dostavili na súd v meste Dar es Salaam. „Všetky tieto dámy a páni, ktorých je celkovo viac ako 250, boli obžalovaní v troch samostatných prípadoch... a všetci sú obvinení z dvoch skupín trestných činov,“ uviedol v piatok pre francúzsku agentúru právnik Peter Kibatala. „Prvý súbor trestných činov predstavuje sprisahanie s cieľom spáchať vlastizradu. Druhý súbor trestných činov je samotná vlastizrada,“ dodal.
V sobotu Chadema uviedla, že zástupca jej generálneho tajomníka Amani Golugwa v meste Aruša zatkla polícia. „Zatknutie zástupcu generálneho tajomníka znamená, že len traja zo šiestich najvyšších predstaviteľov strany zostávajú na slobode,“ uviedla strana vo svojom vyhlásení na platforme X.
„Vláda má v úmysle obviniť našich lídrov z vlastizrady v snahe oslabiť vedenie strany a paralyzovať jej činnosť,“ dodala strana.
Líder Tundu Lissu je od apríla vo väzbe a taktiež čelí obvineniu z vlastizrady. Hrozí mu trest smrti. Podpredsedu strany Johna Hecheho bezpečnostné zložky zadržali v októbri. Následne bol obvinený z „terorizmu“.
V piatok večer polícia varovala, že v súvislosti s násilnosťami hľadá vodcov opozičnej strany. „Vyzývame ich, aby sa okamžite vzdali polícii,“ uviedol vo vyhlásení hovorca tanzánijskej polície David Misime.
