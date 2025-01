Tanzánia potvrdila výskyt ochorenia spôsobeného vírusom Marburg

Dodoma 20. januára (TASR) - Tanzánske úrady v pondelok potvrdili, že v regióne Kagera na severozápade krajiny zaznamenali výskyt ochorenia spôsobeného smrtiacim vírusom Marburg. TASR informuje podľa agentäry AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom už 14. januára - ako prvá - informovala o podozrení na epidémiu marburskej choroby v regióne Kagera, kde jej medzičasom údajne podľahlo osem ľudí. Tanzánske orgány však toto tvrdenie spochybnili a uviedli, že testy vykonané na vzorkách boli negatívne.



Výskyt ochorenia v pondelok potvrdila tanzánska prezidentka Samia Suluhu Hassanová, ktorá však informovala, že úrady "identifikovali jedného pacienta infikovaného vírusom Marburg".



Dodala, že príčina skôr hlásených úmrtí v komunite nebola potvrdená a úrady pokračujú v snahách zistiť zdroj infekcie. Spresnila, že testovaných bolo 26 podozrivých prípadov a iba jeden bol pozitívny.



Už minulý týždeň WHO ponúkla tanzánskej vláde a zasiahnutým komunitám svoju plnú podporu. Odporučila susedným krajinám, aby boli v pohotovosti a pripravené zvládnuť potenciálne prípady.



Iba pred niekoľkými týždňami vyhlásili oficiálny koniec epidémie marburského vírusu v susednej Rwande, kde sa nakazilo 66 ľudí a 15 zomrelo. Región Kagera hraničí s Ugandou a Rwandou.



Marburský vírus spôsobuje vysoko infekčnú hemoragickú horúčku, ktorá má až 90-percentnú úmrtnosť a sprevádza ju aj krvácanie a zlyhanie orgánov. Jeho prenášačom sú netopiere a patrí do rovnakej skupiny vírusov ako Ebola. Medzi ľuďmi sa potom šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného alebo so znečistenými povrchmi, ako sú napríklad posteľné obliečky.



V regióne Kagera epidémiu vírusu Marburg zaznamenali prvýkrát v marci 2023. Trvala takmer dva mesiace a vyžiadala si šesť obetí z deviatich nakazených.



Nateraz neexistuje na toto ochorenie žiadna schválená liečba alebo vakcína, hoci sa na viacerých pracuje.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pripomenul, že epidémie sa dajú rýchlo zastaviť pomocou osvedčených opatrení v oblasti verejného zdravia, ako to napr. Tanzánia urobila v roku 2023. Vzhľadom na nízke celkové riziko a kapacity tanzánskej vlády WHO odporúča, aby sa v krajine neobmedzoval obchod ani cestovanie.