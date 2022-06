V Tanzánii dočasne rušia zákaz vývozu voľne žijúcich zvierat

Dodoma 4. júna (TASR) - Tanzánia na šesť mesiacov zruší zákaz vývozu divej zveri, ktorý bol pre ochranu zvierat v platnosti počas uplynulých šiestich rokov. Umožní tak obchodníkom predať zvieratá, ktoré sa im pre pretrvávajúci zákaz v minulosti nepodarilo speňažiť. V sobotu o tom informoval tanzánsky úrad na ochranu divých zvierat, píše agentúra AFP.



"Vláda od začiatku zavedenia tohto zákazu pozorne sledovala obchodovanie so živými voľne žijúcimi zvieratami a teraz sa rozhodla toto nariadenie dočasne zrušiť," uviedol úrad vo vyhlásení.



Obchodníci tak podľa úradu budú môcť od 6. júna do 5. decembra tohto roku predať zvieratá, ktoré doposiaľ speňažiť nemohli, dodal úrad.



V Tanzánii začal zákaz vývozu divej zveri platiť v roku 2016 počas autoritárskeho režimu bývalého prezidenta Johna Magufuliho, ktorého prezývali aj "Buldozér". Vláda zákon schválila pre "nezrovnalosti v oblasti obchodu", v rámci ktorého sa do zahraničia vyvážali aj chránené zvieratá.



Súčasná prezidentka Tanzánie Samia Suluhu Hassanová, ktorá sa k moci odstala vlani po Magufuliho náhlom úmrtí, sa snaží niektoré nariadenia uzákonené počas jeho vlády zrušiť.



Ochranári sa obávajú, že by zrušenie zákazu mohlo zvrátiť všetok pokrok, ktorý sa v krajine v oblasti ochrany prírody podarilo dosiahnuť. Apelujú preto na vládu, aby zintenzívnila monitorovanie situácie a predišla tak pytliactvu, ktoré bolo v krajine v uplynulých rokoch na ústupe.



V roku 2010 bolo z Tanzánie nelegálne vyvezených najmenej 132 zvierat vrátane chránených druhov. Medzi vyvezenými zvieratami boli najmenej štyri žirafy a niekoľko antilop, zobákorožcov, supov a iných zvierat.