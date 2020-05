Tanzánia znovu otvorí univerzity, ale stále mlčí o počte nakazených

Dar es Salaam 21. mája (TASR) - Tanzánijský prezident John Magufuli vo štvrtok oznámil, že na budúci mesiac sa znovu otvoria univerzity a obnovia sa športové podujatia. Predtým už vyhlásil, že krajinu v čase pandémie nového koronavírusu zachránila pred najhoršou situáciou modlitba. Prezident zverejnil toto rozhodnutie i napriek tomu, že podľa kritikov počet prípadov prudko stúpa.



Magufuli opakovane zľahčoval závažnosť pandémie a sú to už tri týždne, čo Tanzánia zverejnila oficiálne údaje o počte prípadov nákazy - 29. apríla hlásila celkovo 480 nakazených a 16 úmrtí.



Veľvyslanectvo USA vo východoafrickej Tanzánii však uviedlo, že sú dôkazy o "geometrickom náraste" prípadov ochorenia COVID-19, spôsobovaného novým koronavírusom. Riziko nákazy je "mimoriadne vysoké" v obchodnej metropole Dar es Salaam a jej okolí, uviedla ambasáda USA vo vyhlásení v polovici mája. Aj tamojšia opozícia odsúdila nebezpečný spôsob, akým Magufuli otvára krajinu.



"Rozhodli sme sa od 1. júna 2020 znovu otvoriť univerzity," oznámil Magufuli na politickom podujatí v hlavnom meste Dodoma a doplnil, že rozhodnutie o školách padne neskôr.



Prezident tiež povedal, že športové podujatia sa obnovia v ten istý termín, ale diváci budú musieť dodržiavať pokyny pre sociálny odstup.



"Nepočul som, že by na koronavírus zomrel nejaký športovec, a to znamená, že šport je dôležitý nielen pre zábavu, ale takisto v boji proti vírusovému ochoreniu," vyhlásil prezident.



Zatvorenie škôl a univerzít, zrušenie športových podujatí a obmedzenia letov boli jediné opatrenia, ktoré Tanzánia urobila, aby zastavila šírenie koronavírusu.



Tanzánia v utorok 19. mája odvolala obmedzenia letov a oznámila, že ľudia vstupujúci do krajiny už nemusia absolvovať povinnú karanténu.