Tanzánijský prezident pripustil, že krajina má problém s koronavírusom

Dodoma 22. februára (TASR) - Tanzánijský prezident John Magufuli konečne uznal, že jeho krajina má problém so šírením koronavírusu po tom, čo niekoľko mesiacov tvrdil, že chorobu porazili modlitby. Uviedla to v nedeľu agentúra AP.



Populistický prezident v nedeľu vyzval občanov východoafrickej krajiny, aby prijali preventívne opatrenia a dokonca nosili rúška, avšak iba miestnej výroby. V priebehu pandémie vyjadril obavy pred tovarmi zahraničnej výroby vrátane vakcín proti ochoreniu COVID-19. Odporúčania Magufuliho prišli niekoľko dní po tom, čo v krajine s približne 60 miliónmi obyvateľov zomrel na toto ochorenie jeden z najvýznamnejších politikov - viceprezident poloautonómneho ostrovného regiónu Zanzibar.



Magufuli vyzval v celoštátnom televíznom vysielaní obyvateľov krajiny, aby sa zúčastnili na troch dňoch modlitieb za odvrátenie bližšie nešpecifikovaného respiračného ochorenia.



Tanzánia od apríla neaktualizovala štatistiky týkajúce sa koronavírusu, pretože prezident trval na tom, že ochorenie COVID-19 bolo v krajine porazené. Oficiálny počet infikovaných je iba 509, no podľa obyvateľov množstvo ľudí hlási dýchacie ťažkosti a nemocnice zaznamenali zvýšený počet pacientov so "zápalom pľúc".



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa pridal k početným výzvam, aby Tanzánia uznala COVID-19 pre dobro svojich občanov, susedných krajín a sveta najmä po tom, čo narastá počet pozitívne testovaných na vírus po návrate z tejto krajiny. Znepokojenie vyjadrili aj USA a miestna katolícka cirkev.