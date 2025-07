Tapiséria z Bayeux bude po vyše 900 rokoch zapožičaná Britskému múzeu

Londýn 9. júla (TASR) - Francúzsko zapožičia Britskému múzeu slávnu tapisériu z Bayeux – vyšívaný pás tkaniny zobrazujúci dobytie Anglicka Normanmi. Na úvod svojej návštevy v Spojenom kráľovstve to v utorok oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Artefakt bude zapožičaný od septembra 2026 do júna 2027, informovala agentúra AFP.



AFP doplnila, že zapožičanie tapisérie z Bayeux do Británie bude vôbec prvé po viac ako 900 rokoch.



Výmenou za túto tapisériu budú vo Francúzsku vystavené desiatky predmetov z unikátneho pokladu z pohrebísk Sutton Hoo. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť v múzeách v mestách Caen a Rouen v severnom Francúzsku.



Macron pre spravodajský portál Ouest-France uviedol, že táto bezprecedentná výmena artefaktov je prejavom snahy oživiť kultúrne vzťahy medzi oboma krajinami a potvrdením vzájomnej dôvery.



Tapiséria, ktorá je od roku 1983 vystavená v múzeu v meste Bayeux, nedávno prešla reštaurovaním – prvým od roku 1870. Pôvodne sa plánovalo, že bude vystavená v Londýne už v roku 2022, no projekt bol odložený.



Ako informovali médiá v Normandii, múzeum v Bayeux sa od jesene 2026 chystá na rozsiahlu modernizáciu. Tapiséria by tak bola dva roky skrytá verejnosti; pôvodne sa uvažovalo o jej dočasnom uložení v blízkom sklade.



Francúzski a britskí experti už medzičasom vypracovali plán prepravy do Británie: tapiséria bude zrolovaná, uložená do špeciálnej debny umiestnenej v dvoch ochranných schránkach a prevezená nákladným autom cez Lamanšský tunel vlakom.



S veľkou pravdepodobnosťou pôjde o prvý a zároveň posledný prípad, keď bude tapiséria z Bayeux vyvezená mimo Francúzska.



Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Na viac ako 68 metroch vyšívaného plátna zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066. Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.