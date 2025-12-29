Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tapiséria z Bayeux bude poistená na 800 miliónov libier

Na snímke tapiséria z Bayeux. Foto: TASR/AP

Poistenie, nepriamo zaplatené britskými daňovými poplatníkmi, pokryje možné škody alebo straty počas prevozu tapisérie z Francúzska a počas jej vystavovania.

Autor TASR
Londýn 29. decembra (TASR) - Tapiséria z Bayeux bude poistená na približne 800 miliónov libier, keď na budúci rok príde do Spojeného kráľovstva.

Britské ministerstvo financií bude kryť poistenie tohto neoceniteľného artefaktu v rámci vládneho programu odškodňovania, ktorý umožňuje vystavovať významné zahraničné umeleckohistorické predmety v Spojenom kráľovstve.

Poistenie, nepriamo zaplatené britskými daňovými poplatníkmi, pokryje možné škody alebo straty počas prevozu tapisérie z Francúzska a počas jej vystavovania.

Takmer 1000-ročný gobelín s dĺžkou 70 metrov a výškou 50 centimetrov zobrazuje inváziu Normanov do Anglicka v roku 1066 a bitku pri Hastingse, po ktorej sa Viliam Dobyvateľ stal prvým normanským kráľom Anglicka.

Tapiséria, ktorú stáročia uchovávajú v Normandii na severe Francúzska, bude vystavená za ochranným sklom. Britské múzeum v Londýne ju bude mať zapožičanú od septembra 2026 do júla 2027, informuje stanica Sky News.

Británia v rámci kultúrnej výmeny zapožičia Francúzsku anglosaské archeologické nálezy z lokality Sutton Hoo, šachové figúrky z ostrova Lewis a ďalšie exponáty.

Bývalý riaditeľ Britského múzea George Osborne označil pripravovanú výstavu Tapisérie z Bayeux za „najväčší trhák našej generácie“, kým francúzski pamiatkari tento projekt považujú za riskantný.
.

