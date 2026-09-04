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Tapiséria z Bayeux má po prevoze do Londýna len malé poškodenie
Na tapisérii z Bayeux sa po jej prevoze do Londýna zistilo poškodenie dvoch nití.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) – Na tapisérii z Bayeux sa po jej prevoze do Londýna zistilo poškodenie dvoch nití. Celkový stav tohto takmer 70 metrov dlhého diela z 11. storočia po jeho prevoze na vystavenie v Britskom múzeu v Londýne však podľa francúzskej ministerky kultúry Catherine Pégardovej zostal nezmenený, informovala v piatok agentúra AFP, píše TASR.
Tapisériu prepravili z Francúzska do Británie v polovici júla. V Britskom múzeu ju verejnosti sprístupnia 10. septembra v rámci historickej zápožičky, o ktorej rozhodol francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Pri prvých kontrolách po preprave tapisérie do britskej metropoly sa nezistili „žiadne viditeľné poškodenia“, uviedlo vtedy francúzske ministerstvo kultúry.
Následná podrobná expertíza francúzskych a britských odborníkov potvrdila, že na diele nedošlo k „závažnému poškodeniu“. Zároveň však boli odhalené menšie poškodenia na dvoch miestach vrátane pretrhnutia dvoch nití. Pégardová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL dodala, že odborníci dielo skúmali mimoriadne dôkladne a prešli ho „centimeter po centimetri“.
Prevoz tapisérie z normandského mesta Bayeux v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri, ktorý počas cesty nákladným vozidlom tlmil vibrácie, vyvolal vo Francúzsku obavy medzi odborníkmi a ochrancami kultúrneho dedičstva. Tí sa obávali, že vzhľadom na jej krehkosť a vek by mohlo dôjsť k nezvratnému poškodeniu.
Dielo sa má do múzea v Bayeux vrátiť v júli 2027, kde ho čaká už niekoľkokrát odkladané reštaurovanie.
Tapiséria je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Táto takmer 70 metrov dlhá výšivka z vlny na ľanovom plátne zachytáva udalosti, ktoré viedli k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066.
Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.
V stredu v rámci návštevy Londýna si tapisériu v Britskom múzeu v rámci súkromnej prehliadky v spoločnosti britského kráľovského páru prezrel aj francúzsky prezident Emmanuel Macron s manželkou Brigitte a britský premiér Andy Burnahm. Lídri vo svojich príhovoroch vyzdvihli historické a kultúrne väzby medzi oboma krajinami a britský kráľ Karol III. označil zapožičanie tapisérie za symbol dôvery medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom.
Tapisériu prepravili z Francúzska do Británie v polovici júla. V Britskom múzeu ju verejnosti sprístupnia 10. septembra v rámci historickej zápožičky, o ktorej rozhodol francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Pri prvých kontrolách po preprave tapisérie do britskej metropoly sa nezistili „žiadne viditeľné poškodenia“, uviedlo vtedy francúzske ministerstvo kultúry.
Následná podrobná expertíza francúzskych a britských odborníkov potvrdila, že na diele nedošlo k „závažnému poškodeniu“. Zároveň však boli odhalené menšie poškodenia na dvoch miestach vrátane pretrhnutia dvoch nití. Pégardová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL dodala, že odborníci dielo skúmali mimoriadne dôkladne a prešli ho „centimeter po centimetri“.
Prevoz tapisérie z normandského mesta Bayeux v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri, ktorý počas cesty nákladným vozidlom tlmil vibrácie, vyvolal vo Francúzsku obavy medzi odborníkmi a ochrancami kultúrneho dedičstva. Tí sa obávali, že vzhľadom na jej krehkosť a vek by mohlo dôjsť k nezvratnému poškodeniu.
Dielo sa má do múzea v Bayeux vrátiť v júli 2027, kde ho čaká už niekoľkokrát odkladané reštaurovanie.
Tapiséria je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Táto takmer 70 metrov dlhá výšivka z vlny na ľanovom plátne zachytáva udalosti, ktoré viedli k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066.
Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.
V stredu v rámci návštevy Londýna si tapisériu v Britskom múzeu v rámci súkromnej prehliadky v spoločnosti britského kráľovského páru prezrel aj francúzsky prezident Emmanuel Macron s manželkou Brigitte a britský premiér Andy Burnahm. Lídri vo svojich príhovoroch vyzdvihli historické a kultúrne väzby medzi oboma krajinami a britský kráľ Karol III. označil zapožičanie tapisérie za symbol dôvery medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom.