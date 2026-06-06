< sekcia Zahraničie
Tapisériu z Bayeux prevezú na výstavu do Británie tajne v kontajneri
Vzácny gobelín z 11. storočia zobrazuje dobytie Anglicka Normanmi v roku 1066.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 6. júna (TASR) - Stredovekú francúzsku Tapisériu z Bayeux prevezú do Británie tajne v kontajneri odolnom proti nárazom, uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pégardová. Tapiséria bude od septembra 2026 do konca roku 2027 vystavená v Britskom múzeu v Londýne, informuje tlačová agentúra AFP.
Vzácny gobelín z 11. storočia zobrazuje dobytie Anglicka Normanmi v roku 1066. Dielo, tradične vystavené v severofrancúzskom meste Bayeux, bude zapožičané do Londýna na základe súhlasu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v rámci osláv vzájomných vzťahov krajín na oboch stranách Lamanšského prielivu.
Pégardová uviedla, že na ochranu tapisérie boli prijaté všetky dostupné opatrenia. Niektorí odborníci však vyjadrili obavy z možného poškodenia tohto 70 metrov dlhého gobelínu, ktorý už má viac ako 24.000 škvŕn, 9000 dier a 30 trhlín. „Nič, absolútne nič nebolo ponechané na náhodu, najmä pokiaľ ide o presun tohto diela,“ povedala Pégardová na tlačovej konferencii v Paríži.
Tapisériu v utajovanom termíne prevezú do Britského múzea v debne, ktorá bola špeciálne navrhnutá tak, aby tlmila vibrácie. Debna dokáže počas celej cesty absorbovať až 96 percent sily prípadného prudkého nárazu, aj keď „nulové riziko neexistuje“, uviedol francúzsky rezort kultúry.
„Ešte nikdy v histórii prepravy umeleckých diel nebolo vykonaných toľko testov, protokolov a kontrol,“ vyhlásila Pégardová. Po návrate do Francúzska podstúpi Tapiséria z Bayeux dlho plánované reštaurovanie, ktoré sa doteraz odkladalo.
Vzácny gobelín z 11. storočia zobrazuje dobytie Anglicka Normanmi v roku 1066. Dielo, tradične vystavené v severofrancúzskom meste Bayeux, bude zapožičané do Londýna na základe súhlasu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v rámci osláv vzájomných vzťahov krajín na oboch stranách Lamanšského prielivu.
Pégardová uviedla, že na ochranu tapisérie boli prijaté všetky dostupné opatrenia. Niektorí odborníci však vyjadrili obavy z možného poškodenia tohto 70 metrov dlhého gobelínu, ktorý už má viac ako 24.000 škvŕn, 9000 dier a 30 trhlín. „Nič, absolútne nič nebolo ponechané na náhodu, najmä pokiaľ ide o presun tohto diela,“ povedala Pégardová na tlačovej konferencii v Paríži.
Tapisériu v utajovanom termíne prevezú do Britského múzea v debne, ktorá bola špeciálne navrhnutá tak, aby tlmila vibrácie. Debna dokáže počas celej cesty absorbovať až 96 percent sily prípadného prudkého nárazu, aj keď „nulové riziko neexistuje“, uviedol francúzsky rezort kultúry.
„Ešte nikdy v histórii prepravy umeleckých diel nebolo vykonaných toľko testov, protokolov a kontrol,“ vyhlásila Pégardová. Po návrate do Francúzska podstúpi Tapiséria z Bayeux dlho plánované reštaurovanie, ktoré sa doteraz odkladalo.