Tarar: Mierové rokovania medzi Pakistanom a Afganistanom zlyhali
Pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar obvinil vládu Talibanu v Kábule, že nechce zakročiť proti militantom, ktorí sú podľa neho zodpovední za smrteľné pohraničné potýčky.
Autor TASR
Istanbul 29. októbra (TASR) - Mierové rozhovory medzi Pakistanom a Afganistanom v Istanbule po štyroch dňoch rokovaní zlyhali, oznámil v noci na stredu pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar. Obvinil vládu Talibanu v Kábule, že nechce zakročiť proti militantom, ktorí sú podľa neho zodpovední za smrteľné pohraničné potýčky. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.
Rokovania s cieľom zabezpečiť trvalý mier sa začali v sobotu, necelý týždeň po prímerí, na ktorom sa krajiny dohodli v katarskej Dauhe. Predchádzali mu niekoľkodňové pohraničné strety, pričom išlo o najväčšie boje medzi Pakistanom a Afganistanom odkedy Taliban v roku 2021 opätovne prevzal moc v Kábule.
Podľa Tarara sa afganská strana neustále odkláňala od hlavného problému a vyhýbala sa kľúčovým bodom, na základe ktorých bol dialóg iniciovaný. Minister dodal, že rokovania „nepriniesli žiadne realizovateľné riešenie“, napriek sprostredkovaniu Kataru a Turecka. Kábul sa k týmto vyjadreniam bezprostredne nevyjadril.
O možnom neúspechu rokovaní informovali predtým aj médiá v oboch krajinách. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif cez víkend varoval, že zlyhanie rokovaní v Turecku by mohlo znamenať aj „otvorenú vojnu“.
Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule v prvej polovici októbra a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta. Predstavitelia Talibanu obvinili z týchto útokov susedný Pakistan. Po explóziách nasledovala séria pohraničných stretov, ktoré si vyžiadali desiatky obetí medzi vojakmi, militantmi aj civilistami.
