Tárnok: Ani víťazstvo Trumpa nezaručí Orbánovi bezkonfliktné vzťahy

Budapešť 31. októbra (TASR) - Skutočnosť, že medzi maďarskou vládou premiéra Viktora Orbána a vedením amerických demokratov boli otvorené a ostré konflikty, môže v prípade víťazstva demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej v amerických prezidentských voľbách negatívne vplývať na vzťahy USA s Maďarskom. Ak by vyhral kandidát republikánov Donald Trump, bolo by to oveľa priaznivejšie pre Orbánovu vládu. V rozhovore pre TASR to konštatoval analytik, riaditeľ výskumu Inštitútu stratégie a politiky Johna Lukacsa na Univerzite verejných služieb Balázs Tárnok.



Podľa jeho slov však nemožno tvrdiť, že prípadné zvolenie Trumpa by automaticky prinieslo absolútne bezkonfliktné bilaterálne vzťahy, skôr by sa zmenil charakter konfliktov a neboli by riešené verejne, ale v zákulisí.



Zdrojom konfliktov by mohli byť čínske investície v Maďarsku. Rastúci vplyv Číny v stredoeurópskom regióne je otázkou, ktorú v USA pozorne sledujú a tento jav zásadne odmietajú demokrati i republikáni. Podľa Tárnoka republikáni bojujú proti čínskemu vplyvu omnoho dôraznejšie. "Spor v tejto otázke s Budapešťou sa však zrejme bude riešiť za zatvorenými dverami a v prípade novej republikánskej Trumpovej administratívy z toho bude skôr americko-európsky konflikt, čo by mohlo byť v prospech Budapešti," dodal analytik.



"Ak by vyhrala Harrisová, domnievam sa, že by sa terajšie chladné dvojstranné americko-maďarské vzťahy ešte viac ochladili. Jednou z príčin je práve Orbánova podpora kandidáta republikánov, čo je z hľadiska demokratov zasahovanie do volebnej kampane. Orbán sa pritom objavil nielen v americkej politickej sfére, ale aj v tamojších médiách. Napríklad prostredníctvom relácií konzervatívneho moderátora Tuckera Carlsona sa Orbán v americkej vnútornej politike v pomere k veľkosti svojej krajiny tešil neúmerne vysokej pozornosti," povedal Tárnok.



Podotkol, že Orbán podporuje Trumpa nielen deklaratívne, ale že táto podpora sa prejavuje aj v organizovaní Konferencií konzervatívnej politickej akcie (CPAC) či v dvojstranných stretnutiach Trumpa, ako bývalého prezidenta a kandidáta na tento post s úradujúcim premiérom. Takýchto stretnutí nebolo veľa, s Trumpom ho absolvoval poľský prezident Andrzej Duda, detaily tejto schôdzky však nie sú známe. Medzi Trumpom a Orbánom ich bolo v uplynulých rokoch niekoľko, napríklad aj na Floride.



"V auguste 2020 na konferencii CPAC v texaskom Dallase došlo k veľmi jednoznačnému podporeniu Trumpa Orbánom, ktorý tak aj z pohľadu vplyvu amerických prezidentských volieb na maďarskú zahraničnú i vnútornú politiku stavil na jednu kartu. Domnievam sa, že Orbán vtedy neurobil žiadne kroky pre prípad, že by Trump voľby nevyhral. Každá krajina má síce svoje preferencie v otázke osoby amerického prezidenta, v čase kampane voľby hlavy štátu sa ku kandidátom ale vyjadrujú zdržanlivejšie s vedomím, že bilaterálne i multilaterálne vzťahy budú musieť pokračovať v prípade úspechu ktoréhokoľvek kandidáta. Vláda premiéra Orbána si však zvolila odlišnú cestu, v roku 2016, 2020 a aj od roku 2022, keď Trumpa podporovala mimoriadne zreteľne," spresnil analytik.



"Tak víťazstvo Harrisovej, ako aj víťazstvo Trumpa budú mať výrazný vplyv na Maďarsko a Orbánovu vládu, pričom výhra kandidátky demokratov by mala len negatívny vplyv a Trumpov návrat by mohol mať zmiešaný vplyv," zhrnul Balázs Tárnok.